帶牛肉堡看電影竟遭威秀拒售票 新竹男火大報警 結局出爐
許多人到影城看電影，都習慣帶食物邊吃邊看，近日就有一名男子，和朋友到新竹大遠百威秀影城看電影，未料遭櫃台人員以禁止攜帶牛肉堡為由拒絕售票，雙方僵持不下，男子火大直接報警，最終結局也出爐，消保官認定業者執行過當。
方姓男子與朋友去看電影，但朋友手上拿著一份牛肉堡，櫃台人員見狀後，表示牛肉堡屬於禁止攜帶食物之一，要求現場吃完，否則拒絕售票，方男不滿表示，牛肉堡既無湯汁，也沒有異味，不符「禁帶外食」味道濃郁嗆辣、高溫與發出聲響等條件，反問為何不可？更直指影城提供的熱狗堡、爆米花味道更濃烈，認為沒道理。
但櫃台人員仍堅持拒絕售票，僅說「公司規定禁止」，方男朋友只好吃完牛肉堡，才購票入場，但事後越想越氣，隔天到派出所報案，並向竹市消費者服務中心申訴。方男表示，2023年新北宏匯影城曾全面禁帶外食遭檢舉，最終裁罰2萬元，事後上訴也遭駁回，因此認為此次威秀影城也有違規。
對此新竹市政府消保官劉興振說明，根據《電影片映演業禁止攜帶外食定型化契約不得記載事項》規定，除非是味道嗆辣、食用會發出聲響，或是有高湯的食品，食用過程會影響到其他人觀影體驗，才得以禁止，且需明確在入口處標示。若此案當事人只帶漢堡，不符上述原則，影城要求確實太嚴苛，執行過當，民眾可向市府申訴，由市府要求業者改進。但劉興振也坦言，新竹市並未像雙北有訂定相關自治條例，因此目前就消費者保護部分無法開罰。
