帶牛肉堡看電影...「威秀影城拒售票」 消保官說話了

消費者攜帶漢堡王牛肉堡至新竹大遠百威秀影城預購票看電影，遭到工作人員提醒「牛肉堡不能攜帶入場」。取自漢堡王官網/取自新竹威秀影城官網



牛肉漢堡是否可以帶入影城觀賞電影，近日鬧進派出所以及消保官手上。方姓男子和朋友自帶漢堡王牛肉堡，到新竹大遠百威秀影城看電影，遭到工作人員提醒「不能攜帶入場」；不過，方男認為牛肉堡符合影城的外食規範，最後影城拒絕賣票給他。方男報警處理，且向消保官申訴，新竹市消保官劉興振指出，電影院此舉沒有在比例原則上，若消費者申訴，可要求業者改正。

影城工作人員提醒「牛肉堡不能攜帶入場」。取自漢堡王官網

方男認為不合理的是，漢堡非油炸，也不是味道重的食物，影城的工作人員卻稱「公司規定一律禁止」。質疑威秀影城販售的爆米花和熱狗漢堡也同樣味道濃烈，「爆米花不香嗎？為何可以帶入場？」

廣告 廣告

根據影城的公告，禁止攜入影城的食物，包含味道嗆辣濃郁的食物：加熱滷味、臭豆腐、烤玉米、章魚燒、榴槤、燒烤類食品。另外，高溫熱燙食物也禁止。且若對攜帶進入影城食物有爭議時，由影城工作人員認定。

威秀影城對於外食相關規定。取自新竹威秀影城官網

由於雙方對於牛肉堡是否帶入影城有不同見解，方男先前往派出所報案，，且進一步到新竹市消費者服務中心陳訴權益。《聯合報》報導，新竹市政府消保官劉興振說明，根據《電影片映演業禁止攜帶外食定型化契約不得記載事項》規定，除非是味道嗆辣、食用會發出聲響，或是有高湯的食品，食用過程會影響到其他人，業者可事先在門口或其他明顯處標示。

消保官稱，在前述狀況之外，業者是不能禁止消費者攜帶外食的。這案例中，消費者帶了漢堡遭拒，業者太嚴苛，沒有在比例原則上，建議消費者來申訴，他們也會請業者改善。

威秀影城對於外食相關規定。取自新竹威秀影城官網

更多太報報導

黃仁勳現身首爾大喊「Faker」 LOL世界賽！他29歲仍是中國跨不過的大山

2歲童手腳「腫得像麵龜」...發燒狂哭 醫一看大驚：恐猝死

尪車禍變植物人！老婆「詭懷3胎」還登記婚生子女 真相驚人