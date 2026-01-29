帶狀疱疹不只是皮膚病 當心成為引爆心血管危機導火線





【NOW健康 辰蘊如／台北報導】55歲的陳女士是位資深會計師，長期有高血壓病史，每天按時服藥控制得宜。某天她突然覺得左側腰部像火燒般疼痛，接著冒出一串串水泡，原來是帶狀疱疹發作。原以為只是皮膚問題，沒想到發病後不到一週，她在辦公室突然胸悶、冷汗直流，緊急送醫確診為急性心肌梗塞，似乎帶狀疱疹不只是皮膚病，還是會引爆心血管危機的導火線。



隱藏的雙向威脅 當皮蛇遇上心臟病



許多人以為帶狀疱疹只是長輩常見的皮膚疾患，頂多忍受一陣劇痛就會痊癒，卻沒料到它與心血管疾病之間存在著危險的雙向關聯。根據刊登於醫學期刊的以色列大型回溯性隊列研究（Herpes zoster and long-term vascular risk: a retrospective cohort study）發現，帶狀疱疹患者在診斷後第一年內發生重大心血管及腦血管不良事件的風險仍高出約19％，而在5至15年的長期追蹤中，心血管風險仍呈持續性增加趨勢。

這些驚人數字背後的原因，在於水痘帶狀疱疹病毒可直接感染血管壁內皮細胞，引發血管炎與局部炎症反應，導致血管內皮功能障礙、血栓傾向增加與血管重塑；同時，病毒再活化會釋放大量炎性細胞激素，如腫瘤壞死因子與介白素，這些發炎物質已被證實與動脈硬化及心血管事件密切相關，形成慢性全身性發炎症狀。



國泰醫院心血管中心陳玠宇醫師指出罹患心血管疾病的患者，感染帶狀疱疹的風險比一般人高出約3成，這種相互影響的關係，讓原本各自獨立的疾病形成惡性循環，對患者健康造成加乘性的傷害。帶狀疱疹發作後的短期內，心血管事件風險會急遽攀升。



陳玠宇醫師表示這在於帶狀疱疹病毒會引發全身性發炎反應，造成血管內皮損傷、促進血栓形成，進而觸發急性心血管事件。對於本身已有血管硬化、慢性發炎問題的心血管病患來說，帶狀疱疹的發作無疑是雪上加霜，可能成為壓垮健康的最後一根稻草。



主動預防健康活 心臟築起防護網



面對帶狀疱疹與心血管疾病的雙重威脅，預防永遠勝於治療。陳玠宇醫師說明，超過9成的成人體內潛伏著水痘帶狀疱疹病毒，約1/3的人一生中會發病，而50歲以上族群、三高患者、慢性病患者都是高風險群。因此維持良好作息、均衡營養、適度運動固然重要，但對於心血管疾病患者而言，更應主動與醫師討論接種帶狀疱疹疫苗的可能性。



2025年發表於《Patient Care Online》的研究報告顯示，在50歲以上成人中，接種疫苗者相較於未接種者，心血管事件風險降低約16％，在18歲以上全年齡層成人則降低約18％。雖然目前研究多為觀察性資料，尚未建立絕對因果關係，但流行病學證據已相當一致，顯示疫苗除了預防帶狀疱疹本身及後遺神經痛之外，可能透過減少病毒引發的血管炎症反應，進而帶來附加的心血管保護效應。



目前已有自費的帶狀疱疹疫苗可以接種，陳玠宇醫師提醒，不能只把帶狀疱疹當作單純的皮膚問題，而應將其納入心血管健康管理的重要環節，透過多管齊下的策略，為自己和家人的心臟健康築起更完善的防護網。



