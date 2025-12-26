帶狀疱疹後神經痛難纏 中醫4大食療方對症調理

根據統計，每3位成人就有1人一生中可能罹患帶狀疱疹，隨著年紀增長，尤其是超過50歲以上罹患的機率越大，年輕人若長期壓力大、睡眠不足、作息不正常仍可能會得到。免疫力低下族群，包括慢性病三高、心血管疾病、慢性腎臟病、自體免疫疾病、癌症放療化療、使用免疫抑制劑者都是高風險族群。

睿鳴堂中醫診所徐瑋憶中醫師表示帶狀疱疹是水痘潛伏在背根神經節的水痘病毒再活化而表現在周邊神經，出現多為單側、急性疼痛的皮節皮疹，通常表現為單一皮節區的神經痛，然後出現群聚的皮節區，不同階段的皮膚皮疹，從水泡、丘疹、膿皰到斑疹的變化。如果長在臉部眼睛周圍，需要進行眼科檢查。

徐瑋憶中醫師說明帶狀疱疹最令人困擾的是帶狀疱疹後神經痛的牽連不斷，可能持續超過3個月以上，甚至數個月或數年，免疫力差著可能時間會更久。急性發作第一時間72小時內使用西藥抗病毒藥可減少疱疹後神經痛的機率，同時建議至中醫院所診治，針對身體不平衡的免疫力低下依體質開藥及針灸治療，避免反覆發作及遺留神經痛的隱患。

臨床常見的帶狀疱疹種類

濕熱瘀阻

症狀：帶狀疱疹顏色紅腫數量多疼痛明顯、面色紅脹，臉容易出油、長痘痘或濕疹多、口苦口黏、口氣重、大便軟且較臭或便秘

食療：四神湯搭配清炒苦瓜、冬瓜生薑湯

禁忌：甜食、油炸、酒類、麵包、麵食類、高糖分水果

寒濕瘀阻

症狀：反覆帶狀疱疹，疱疹顏色偏暗紫色、面色偏暗灰、平時容易疲倦、身體怕冷、手腳冰冷、喜歡喝熱飲

食療：當歸羊肉生薑湯、炒菜加入辛香料，例如：蔥、薑、蒜、胡椒、韭菜

注意：不適合發炎、感冒發燒、失眠、口乾、便秘、火氣大口破。代謝性疾病，高血糖、高血脂、高尿酸、免疫疾病、孕婦食用前應先詢問中醫師

氣血虛

症狀：帶狀疱疹顏色淡紅群聚，數量多或少、面色較蒼白或偏黃、疲倦、睡眠不足、容易感冒、稍微怕冷或身體發熱感、食慾不振、容易脹氣、大便偏軟

食療：山藥燉排骨湯、枸杞雞肉湯、豬肚蓮藕湯，此食療平和，適合各種體質適量食用

氣滯血瘀

症狀：帶狀疱疹刺痛明顯，長期壓力大，情緒起伏、焦慮失眠、三餐時間不定，胸悶腹脹壓力解除後改善，大便偶軟偶硬

食療：黑木耳蓮藕湯、香菇雞湯、海帶味增湯（甲狀腺疾病請先諮詢醫師）

注意：三餐定時定量為主，吃十穀米及白米取代麵食，吃飯時少喝湯湯水水，飯後馬上起身散步幫助消化

徐瑋憶中醫師提醒生活及健康提醒

1.最重要的是充足的睡眠

2.平衡壓力

3.養成運動習慣

4.規律的作息，如果是晚班，固定晚班比輪班更好

5.治療慢性病及亞健康狀態

6.急性帶狀疱疹發發作結束後或是50歲以上民眾，諮詢自費帶狀疱疹疫苗，以增加保護力。



