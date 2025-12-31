帶狀疱疹易誤判成肌肉酸痛、跑錯科！醫師提醒：這些症狀要小心

單側皮膚刺痛、灼熱，甚至輕碰就痛，小心可能是帶狀疱疹。（萬芳醫院供圖）

肌肉痠痛、頸肩緊繃或手臂刺痛，以為只是神經壓迫？醫師提醒，小心可能是帶狀疱疹！62歲林女士最近就出現右側頸肩、手臂灼熱刺痛，夜裡痛到翻身就醒，起初以為只是肩頸問題，跑遍骨科、復健科仍未改善，3天後手臂上出現水泡，才確定罹患帶狀疱疹。

萬芳醫院神經內科梁浩朋醫師指出，帶狀疱疹是水痘病毒在體內潛伏多年後再度活化所引起。當免疫力下降，病毒會沿神經向皮膚表層擴散，因此初期常出現單側刺痛、灼熱或火燒般疼痛，且對輕微觸碰特別敏感。

若病灶位於頸椎區域，痛感就會從頸部一路延伸到肩膀與手臂。由於此時皮膚尚無水泡，容易被誤認為頸椎神經壓迫或肌肉問題，這也是許多患者最初跑錯科的原因。

梁醫師提醒，帶狀疱疹的疼痛與一般神經壓迫最大的差別在於對刺激的敏感度，即使衣服輕觸或被單摩擦都可能引發強烈疼痛。通常在發病3到5天後會出現成串水泡，診斷才明確。

林女士確診後立即接受5到7天抗病毒治療，水泡逐漸結痂乾燥，但部分患者即使皮膚癒合，也可能因神經受損而出現長期灼熱或刺痛的「帶狀疱疹後神經痛」，需配合神經性止痛藥物及追蹤。

梁醫師提醒，50歲以上成人可考慮接種帶狀疱疹疫苗降低發病風險。若出現單側刺痛、灼熱感，疼痛沿固定路徑分布，或3至5天內出現水泡，應盡快就醫，把握72小時黃金治療期，以降低長期疼痛風險。



