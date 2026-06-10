帶狀疱疹疫苗公益接種 扶輪大愛攜手護弱勢

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為提升民眾對帶狀疱疹疾病的認識與預防意識，並降低疾病對生活品質的影響，特別針對社會上的弱勢族群及身心障礙的民眾，國際扶輪3501地區前總監張世澤秉持團結行善精神，慷慨解囊，十日特別推動「幼安教養院帶狀皰疹疫苗施打計畫」，副縣長賴香伶親自出席並頒發感謝狀感謝扶輪社的大愛（見圖）。

帶狀疱疹俗稱「皮蛇」，是由水痘－帶狀疱疹病毒再次活化所引起，常見於五十歲以上成人，慢性病患者及免疫力較低族群。患者除會出現紅疹 水泡及劇烈疼痛外，部分個案即使皮膚病灶痊癒後，仍可能產生長期神經痛，嚴重影響日常生活與睡眠品質。

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苗栗扶輪社社長彭文龍表示，健康是幸福生活的基石，希望透過本次公益專案，幫助更多民眾遠離疾病威脅。未來也將持續秉持服務精神，結合更多社會資源，共同守護鄉親健康，為打造健康、幸福、宜居的苗栗而努力。

國際扶輪3501地區總監劉正輝指出，扶輪社長期關注社區健康與弱勢照護，每個專案都有一批幕後英雄的協助,為這個社會默默的付出，奉獻自己的心力，感謝本次計劃的幕後英雄，地區扶輪基金主委黃慶瑄、獎助金主委廖正賢、輔導委員楊喜文，此次結合國際330地區，3650地區DDF，國際協辦社：吉隆坡城中扶輪社等共同協助完成，希望透過此次疫苗捐贈計畫，讓更多有需要的民眾獲得疫苗保護力，降低疾病發生風險，扶輪不僅是服務組織，更是推動社會進步的重要力量，未來將持續結合各界資源投入公益服務，共同打造健康友善社區。

苗栗縣副縣長賴香伶強調，昨天的活動不單純只是疫苗捐贈，更代表社會各界對弱勢族群健康的重視與關懷。特別感謝苗栗扶輪社與國際扶輪社共同投入資源，也感謝朱先營診所及所有幕後工作團隊的協助，讓本次活動能夠順利推動。這份跨地區、跨國界的愛心合作，非常令人感動，也充分展現扶輪「服務超我」的精神。

賴香伶副縣長感謝民間力量與縣府並肩作戰，以實際行動協助守護弱勢族群健康；苗栗縣政府長期重視縣民健康，除?持續推動各項疫苗接種政策與健康促進工作，也積極結合民間團體與公益資源，共同打造更完善的健康照護網路。本次活動除提供疫苗接種資訊外，朱先營診所也安排健康衛教宣導，期盼透過積極預防措施，降低疾病發生率，打造健康樂活的社區環境。