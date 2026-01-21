帶狀疱疹疫苗彰化開打 65歲以上長者踴躍接種

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】彰化縣推動帶狀疱疹（俗稱皮蛇）疫苗接種計畫，首日反應熱烈，第1期接種名額於1月20日至23日當天即額滿，顯示長者施打意願遠超預期。因應接種需求，彰化縣衛生局宣布，自1月26日起，帶狀?疹疫苗將全數開放預約登記，額滿為止。

彰化縣帶狀疱疹（皮蛇）疫苗接種反應熱烈，1月26日起開放長者預約至額滿為止。（縣府提供）

考量近期氣溫驟降，為保障長者健康，預約時間調整為每日下午1時30分開始發放號碼牌，提醒65歲以上長者用餐後再前往衛生所預約。縣府提供一般長者及原住民共4,567人接種名額，偏遠地區如大城、芳苑、竹塘則保留8成疫苗名額給當地設籍民眾優先預約。若現場名額已滿，衛生所將登記候補名額，低收及中低收入戶長者未施打時，也會優先通知候補民眾。

廣告 廣告

彰化縣帶狀疱疹（皮蛇）疫苗接種反應熱烈，1月26日起開放長者預約至額滿為止。（縣府提供）

本次計畫由縣府自購2萬劑疫苗，提供設籍彰化縣滿一年之65歲以上長者（原住民55歲以上）完成兩劑接種，以獲得完整保護。低收及中低收入戶長者由縣府全額補助免費施打；一般長者接種兩劑自付6,000元，其餘費用由縣府補助。衛生局提醒尚未完成預約的長者，請密切留意縣府、衛生局及衛生所公告，以免錯過接種機會。

符合資格的長者完成預約後，須於7日內至銀行或超商完成自付額6,000元繳費。為確保作業入帳，需收到「繳費成功簡訊通知」或預約登記滿14日後，方可至原預約衛生所接種。衛生局強調，及早接種可有效提升保護力，降低帶狀疱疹及其併發症風險。

彰化縣帶狀疱疹（皮蛇）疫苗接種反應熱烈，1月26日起開放長者預約至額滿為止。（縣府提供）

衛生局說，接種後若出現局部紅腫、疼痛等輕微副作用，屬正常反應，建議留意自身狀況並諮詢專業醫護人員。