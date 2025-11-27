帶狀疱疹高風險族群疫苗接種意願破八成 專家提出「斬皮蛇」解方

（記者張芸瑄／綜合報導）被稱作「皮蛇」的帶狀疱疹，全台每年有約12萬人得病，好發在50歲以上的年齡層，其中又以免疫力低下、慢性病患者面臨更高的健康風險，發作起來讓人痛不欲生。主計總處統計，台灣65歲以上人口佔比將突破20%大關，社會即將面對更嚴峻的高齡健康挑戰，近年「帶狀疱疹」也陸續被納入健康政策規劃中。

為此，台灣家庭醫學醫學會委託成大醫學院家庭醫學部吳至行教授，針對帶狀疱疹疾病預防進行全國性民調，並在22日邀請國內多位醫師、專家學者，召開「成人疫苗及健康投資－帶狀疱疹民眾認知與預防對策」專家高峰會，討論帶狀疱疹疾病與民調結果。

圖／台灣家庭醫學醫學會 提供

80.9% 受訪者考慮接種帶狀疱疹疫苗

台灣家庭醫學醫學會委託成功大學吳至行教授，透過網路和電話，對全國民眾進行帶狀疱疹疾病認知、主動預防狀況的調查，綜整兩份民調結果，約有35.9%的受訪者本人得過帶狀疱疹、70.4%受訪者表示親友有得過此病。面對帶狀疱疹，吳至行教授認為「台灣民眾普遍擔心罹病」，在民調1-10分擔心量表題目中（分數越高代表越擔心），有62.4%受訪者的答案落在8-10分的高分區，這個結果也和民眾期待預防策略相呼應。民調結果顯示，80.9%的民眾考慮接種帶狀疱疹疫苗，83.9%的民眾希望父母或家中長輩可以接種，50歲以上高風險族群反應又更熱烈，50-64歲受訪者接種意願達83.2%，65歲以上受訪者的數據甚至來到89.2%。

近年台灣帶狀疱疹發生率成長 且與其他慢性病交互影響

台灣大學臨床藥學研究所蕭斐元教授也在高峰會分享，台灣帶狀疱疹發生率逐年上升，根據他的最新研究，台灣在2008年時，每千人中有5.56人罹患帶狀疱疹，到了2020年數字攀升到9.57人，成長了1.72倍。

蕭斐元教授特別指出兩種帶狀疱疹高風險族群，一是年齡，尤其50歲後染病風險大幅提升，到了65歲住院比例、疱疹後神經痛比例更是大幅上漲。第二種高風險族群為免疫低下者，包括自體免疫疾病與慢性病，氣喘、慢性阻塞性肺病、腎臟與肝臟疾病、糖尿病患者的帶狀疱疹發生率，是一般族群的1.2至1.4倍，罹患帶狀疱疹更可能影響民眾對慢性疾病控制，陷入反覆被不同疾病折磨的惡性循環中。蕭斐元教授最後也指出，帶狀疱疹不只有相關併發症和醫療成本，更會提高如心肌梗塞、缺血性中風等其他健康風險，呼籲醫療體系必須謹慎應對，從疾病預防角度來看，不可不慎。

預防勝於治療 國際防治案例如何借鏡

台大醫院家庭醫學部部主任程劭儀教授，以「投資健康的積極預防策略與正向效益」為主題，分享國際現行帶狀疱疹疫苗公費政策與成本效益分析。程劭儀教授指出，疫苗是目前防治帶狀疱疹的手段之一，台灣周圍國家如日本、新加坡也在進行規劃，讓更多高風險族群、長輩免於疾病所苦。雖然疫苗成本效益分析十分複雜，但已經有不少國家肯認帶狀疱疹疫苗效益，程劭儀教授以英國為例，70至79歲族群公費接種帶狀疱疹疫苗後，減少了四萬多例醫療諮詢和1,840例住院案例；德國的數據也顯示，疫苗降低整體病例8.3%、減少疱疹後神經痛病例9.9%；世界衛生組織最新的報告也指出，高齡化社會之下，帶狀疱疹會持續衝擊醫療系統，建議各國應考慮納入接種計劃。

圖／台灣家庭醫學醫學會 提供

疫苗政策及衛教宣導需待政府支持

從民調結果搭配疾病資訊和國際情勢，整體來看台灣社會展現出三點「不足」。首先是民眾對帶狀疱疹疾病預防的健康識能（health literacy）不足，吳至行教授表示，民調顯示受訪者對疾病高風險族群認知程度非常低，選項「年紀大的人會得」（4.8%）、「有慢性病的人會得」（3.7%）、「壓力大、生活作息不正常所引起」（3.6%）意味著，民眾無法辨識疾病的高風險族群，更遑論針對自己或周圍親友做有效預防。因此吳至行教授建議，政府在推動成人疫苗政策前，先提升疾病與風險資訊的普及度。

第二個是民眾政策認知不足，吳至行教授指出，民調顯示有超過七成受訪者不知道，目前已經有部分縣市「有條件補助」公費帶狀疱疹疫苗，反映出資訊落差，然而公費疫苗和民眾權益切身相關，為此，吳至行教授也建議政府加強政策宣導，讓民眾更清楚政府的健康政策規劃。

最後，吳至行教授認為，疫苗的價格仍是影響民眾接種的關鍵因素，民調有77.5%的受訪者會因為政府的公費疫苗政策，而提升接種意願。吳至行教授建議，未來成人公費疫苗規劃中，也可以納入帶狀疱疹疫苗。

成人疫苗是重要且符合效益的投資。黃振國理事長呼籲，高齡化社會的台灣應透過更積極審慎的評估、更前瞻性的規劃、以及更全面的衛教宣導，讓民眾更瞭解疾病預防，從而積極自主預防，如此讓台灣有更充足的準備面臨高齡化社會的挑戰。

本次調查由台灣家庭醫學醫學會委託成大吳至行教授，由循證民調與皮爾森數據執行電話與網路民調。電話訪問期間是2025年8月18至22日，共5天，對象以全國為範圍50歲以上成年人；抽樣方法採分層隨機抽樣（Stratified Random Sampling）。有效樣本1,238份；抽樣誤差在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.79%的百分點以內，並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。

網路調查期間是 2025 年 8 月 20 日至 9 月 2 日，共 14 天，對象以全國為範圍 18 歲以上成年人；抽樣方法採網路主動發放調查，透過資料管理平台（DMP），在性別、年齡與居住地比例分層隨機抽樣進行調查，並輔以網路行為分析帶入使用者輪廓標籤，確保符合調查對象的唯一性。同時針對使用者的性別、年齡與居住地的準確性採用網路行為與資料庫標籤比對方式，結合問卷題目設計做雙重認證，確保資料正確性與可靠性。有效樣本1,690份；抽樣誤差在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.38%的百分點以內。

