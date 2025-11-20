帶狀皰疹像被火燒！神經科醫師警告：劇痛先來、延誤恐留後遺神經痛

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

「醫師，我這幾天背後痛得像被火燒！」當病人掀開衣服，一條沿著肋骨排列的紅疹與水泡映入眼簾，臺北市立聯合醫院中興院區神經內科主治醫師徐廷儀一看便確認，是典型的帶狀皰疹，也就是俗稱的「皮蛇」。

徐廷儀指出，帶狀皰疹是「水痘—帶狀皰疹病毒」再度活化所致。人體感染水痘後，病毒會潛伏在神經節中；一旦免疫力下降，就可能沿著神經復甦，引發皮疹與劇烈疼痛。

50歲以上、慢性病患及高壓族群最易發作

徐廷儀表示，帶狀皰疹好發於 50歲以上族群，免疫功能較弱者更為常見，包括：

*糖尿病、癌症患者

*腎臟、肝臟疾病患者

*長期使用類固醇或免疫抑制劑者

*壓力大、睡眠不足者

「年齡愈大，病毒再度活化的機率愈高。」徐廷儀提醒，許多上班族因壓力與睡眠不足，也屬於高風險族群。

帶狀皰疹的痛來自神經發炎 可能比皮疹更早出現

徐廷儀表示，帶狀皰疹的疼痛不只是皮膚表面不適，而是神經發炎造成。許多患者在皮疹出現前，就開始出現：

*灼熱痛、刺痛

*宛如電流竄動

*酸麻與觸痛

若神經損傷嚴重，皮疹癒合後仍可能留下「帶狀皰疹後神經痛」（PHN），痛感可能持續數月甚至數年。

治療要快！初期使用抗病毒藥最關鍵

徐廷儀說明，越早治療越能降低後遺症風險！症狀出現 72 小時內使用抗病毒藥物（如 Acyclovir、Valacyclovir），效果最佳，可明顯降低神經痛發生率。

治療方式包括：

*口服抗病毒藥物（第一線）

*神經止痛藥：Gabapentin、Pregabalin、Amitriptyline

*外用止痛貼片、神經阻斷注射（必要時輔助）

哪些人需要「打針治療」？醫師點出5大情況

徐廷儀進一步說明，大多數患者不需施打針劑，但若病毒可能擴散或造成併發症，醫師會考慮 靜脈注射抗病毒藥物，包含：

*併發疱疹性腦炎者

*侵犯眼角膜、視網膜或外陰部，症狀嚴重者

*免疫功能低下者（癌症化療、器官移植、AIDS）

*新生兒水痘，或伴隨肺炎、腦膜炎需住院者

*骨髓移植病患，為預防感染需給予針劑者

*若出現 發燒、意識改變 或患者本身為高危險族群，應立即就醫。

*臉部、眼睛、耳朵位置特別危險！恐影響視力、聽力

*帶狀皰疹若發生在臉部或耳部，風險大幅提升：

*眼周感染可能造成角膜發炎、視力下降

*耳部帶狀皰疹恐造成臉歪斜、耳鳴或聽力受損

*

此類患者需神經科與眼科、耳鼻喉科共同治療。

疫苗預防最有效 預防率可達九成

徐廷儀表示，帶狀皰疹可能造成的「神經痛後遺症」常讓人生活品質大受影響。所幸，目前已有高效疫苗可降低發作及併發症風險。

建議：

1.50歲以上成人接種兩劑疫苗（間隔2～6個月）

2.曾經得過帶狀皰疹仍可接種，可降低復發率

醫師提醒 — 三件事一定要注意

1.盡早就醫、按時服藥是關鍵

2.皮疹保持乾燥、避免搔抓 防止細菌感染

3.規律作息、充足睡眠有助免疫力恢復

徐廷儀強調：「帶狀皰疹不是『痛一下』而已，而是神經發出的警訊。越早治療，越能遠離長期神經痛。」

（記者李政純，圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

