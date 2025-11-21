【華人健康網記者黃曼瑩／台北報導】帶狀皰疹多見於50歲以上族群，也常發生在糖尿病、癌症、腎臟或肝病患者，以及長期服用類固醇或免疫抑制劑的人。臺北市立聯合醫院中興院區神經內科主治醫師徐廷儀表示，帶狀皰疹出現疼痛，不只是皮膚受損，當皮膚疱疹消失後的部位恐留下「帶狀皰疹後神經痛」。

帶狀皰疹恐留下「帶狀皰疹後神經痛」！醫籲：皰疹在「2大」部位要特別小心

「醫師，我這幾天背後痛得像被火燒！」當病人掀開衣服，一條沿肋骨排列的紅疹與水泡出現在眼前，醫師指出，這就是帶狀皰疹，俗稱「皮蛇」。它是「水痘-帶狀皰疹病毒」再度被喚醒的結果。人得過水痘後，病毒就潛伏在神經節中。多年後，當免疫力下降時，病毒復甦沿著神經活動，造成皮疹與劇痛。

帶狀皰疹的症狀

帶狀皰疹是神經發炎造成的痛，常在皮疹出現前就開始。病人描述的疼痛包括灼熱、針刺、電流竄動或酸麻。若神經嚴重受損，皮疹癒合後仍可能留下「帶狀皰疹後神經痛」，痛感可持續數月甚至數年。

帶狀皰疹的高風險族群

臺北市立聯合醫院中興院區神經內科主治醫師徐廷儀表示，壓力大、睡眠不足者亦屬高風險族群。年齡愈大，病毒再活化的機率愈高。

帶狀皰疹的治療

帶狀皰疹的治療越早治療越好。皮疹出現後，盡早使用抗病毒藥（如：Acyclovir、Valacyclovir），可明顯減少後遺神經痛。多數患者以口服藥為主，必要時可加上神經止痛藥（如：Gabapentin、Pregabalin、Amitriptyline等），或外用止痛貼片、神經阻斷注射等輔助治療。

帶狀皰疹何時需要打針治療？

徐廷儀醫師表示，大部分帶狀皰疹患者，只要盡早使用口服抗病毒藥物，效果通常都很理想，不需要打針。但若有下列情況，病毒可能擴散或造成嚴重併發症，就可能需要靜脈注射治療：

廣告 廣告

•併發皰疹性腦炎。

•侵犯眼角膜、視網膜或外陰部，感染範圍廣、症狀劇烈。

•免疫功能低下者（如：癌症化療、器官移植、AIDS等）。

•新生兒水痘，或水痘合併肺炎、腦膜炎需住院者。

•骨髓移植病患在術前或術後為預防感染。

若發作帶狀皰疹時期出現發燒、意識混亂，或病患本身為高風險群，應立即就醫，由醫師評估是否需要住院與針劑治療。

皰疹出現在特殊部位要特別小心

若皰疹出現在臉部或耳朵：

•眼周可能導致角膜發炎、視力受損。

•耳部或臉神經可能造成臉部歪斜、耳鳴或聽力下降。

這些都需神經科與眼科、耳鼻喉科共同治療。

帶狀皰疹出現疼痛，不只是皮膚受損，當皮膚疱疹消失後的部位恐留下「帶狀皰疹後神經痛」。

打疫苗預防帶狀皰疹最有效

帶狀皰疹不僅痛得難以忍受，還可能留下長期神經痛，讓人生活大受影響。好在現在有疫苗可以預防。帶狀皰疹疫苗能有效提升免疫力，預防率高達九成以上。建議50歲以上成人接種兩劑（間隔2至6個月），即使過去曾得過帶狀皰疹，也可以再施打，降低復發與併發症風險。

徐廷儀醫師最後提醒，出現以下清况要注意：

•發作帶狀皰疹盡早就醫、遵照醫囑服藥。

•保持患部乾淨、避免搔抓造成細菌感染。

•規律作息、充足睡眠，有助免疫力恢復。

•若皮疹靠近眼睛或耳朵，務必立刻就診。

徐廷儀醫師強調，帶狀皰疹不只是「痛」，而是神經發出的警訊。早期發現、及時治療，就能遠離長期神經痛與併發症。若出現劇痛或全身不適，不要撐、不要拖，盡快就醫，讓專業醫師為您評估最合適的治療。

【延伸閱讀】

慢性便祕或咳嗽恐害子宮脫垂！張瑜芹醫師：預防子宮脫垂5個重要方法

研究：逆轉糖尿病仍會「傷心」！周建安醫師：留意糖尿病前期5大警訊

顏面神經麻痺治療有黃金期！周大翔中醫師：身心飲食3點調整，助快速復原

資料來源：華人健康網

https://www.top1health.com/Article/88/97275

喜歡本文請按讚並分享給好友

更多健康資訊：華人健康網

https://www.top1health.com