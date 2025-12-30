帶狀皰疹疫苗納公費？疾管署評估經費恐破900億元

台灣正邁入超高齡化社會，目前我國共有14劑公費疫苗，不過立委伍麗華（右）、莊瑞雄等人今分享得到帶狀皰疹痛苦難耐經歷，呼籲帶狀皰疹疫苗也能納入公費項目避免民眾受苦。記者翁唯真／攝影

台灣正邁入超高齡化社會，目前我國共有14劑公費疫苗，不過立委伍麗華、莊瑞雄等人今分享得到帶狀皰疹痛苦難耐經歷，呼籲帶狀皰疹疫苗也能納入公費項目避免民眾受苦。

疾管署副署長曾淑慧表示，帶狀皰疹好發長者，不過疫苗價格昂貴，依目前約450萬名長者估算，所需經費高達約900億元，目前已委託專業單位進行疾病嚴重度、流行病學及成本效益評估，預計明年年中提出初步結果、年底完成完整報告，做為決策依據。

伍麗華今於立院舉行「超高齡社會的健康投資一成人疫苗與疾病預防」座談會，她表示，政府在推動「健康老化」的過程中，必須正視原住民族地區長期存在的「健康不平等」現象，並主張將最具成本效益的「成人疫苗接種」作為縮短城鄉與族群健康差距的關鍵戰略政府在推動「健康老化」的過程中，必須正視原住民族地區長期存在的「健康不平等」現象，並主張將最具成本效益的「成人疫苗接種」作為縮短城鄉與族群健康差距的關鍵戰略。

成大醫院家庭醫學部主任吳至行說，目前全台接種過帶狀皰疹疫苗的比例不到1成；其次，過去10年台灣帶狀皰疹年發生率已從千分之7.9上升至千分之9.6，增幅約2成，等於每年約每100人就有1人發病；第三每個人一生中至少有3成機率會罹患帶狀皰疹。

吳至行說，第四約4成患者會留下後遺症，包括長期疼痛、麻木感，甚至增加中風、失智及其他慢性疾病風險；第五超過5成患者在急性期經歷劇烈疼痛，疼痛程度常被形容為「比牙痛、甚至生產還痛」，且疼痛往往持續7天以上。第六目前全台已有超過6成縣市提供不同程度的疫苗補助，形成「一國多制」現象，反而造成民眾混亂；第七7成以上民眾對帶狀皰疹感到高度恐懼，主要原因並非死亡率，而是疼痛與後續生活品質影響。

吳至行表示，第八有8成民眾期待政府提供適當疫苗補助；第九超過9成民眾表示，只要有公費或補助就願意接種，接種意願明顯高於流感、新冠或肺炎鏈球菌疫苗；第十從經濟效益來看，全球24個先進國家中已有9個主要國家將帶狀皰疹疫苗納入公共政策，研究顯示可有效降低醫療支出與疾病負擔。

曾淑慧說明，苗接種是公共衛生中最具成本效益的投資之一，目前流感、新冠及成人肺炎鏈球菌疫苗均已納入公費，是成人最重要的三大疫苗。帶狀皰疹雖不易造成群聚感染，較偏向個人醫療問題，但其引發的疼痛與後遺症的確困擾。

曾淑慧表示，帶狀皰疹疫苗價格昂貴，目前需接種兩劑，每人自費約2萬元。若僅針對65歲以上族群公費接種，依目前約450萬名長者估算，所需經費高達約900億元，對疫苗基金形成極大壓力。

