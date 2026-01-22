帶狀皰疹疫苗降26％心血管風險！效果長達8年 3族群最明顯

帶狀皰疹疫苗不僅能防止皮蛇，竟還能降低中風、心肌梗塞等重大心血管事件！這支疫苗的價值，可能比想像中更大，因為它不只是預防帶狀皰疹，還幫助心臟多一層防護的隱藏版好處。

帶狀皰疹疫苗 降低心血管事件風險

台北榮民總醫院婦女醫學部遺傳優生學科主任張家銘指出，帶狀皰疹是水痘-帶狀皰疹病毒再次活化的結果，除了會讓皮膚長出紅疹和水泡，還常伴隨刺痛、灼熱感。更重要的是，這個病毒在體內作亂時會攻擊血管，引發發炎反應，讓血液更容易凝固，增加中風、心肌梗塞、心衰竭等重大心血管事件的風險。

帶狀皰疹疫苗保護心血管效力達8年

南韓一項長達12年的大型研究，分析了1,271,922位50歲以上民眾的健康資料。結果顯示，接種活性帶狀皰疹疫苗的人，整體心血管事件風險降低23%，重大心血管事件（中風、心肌梗塞或心臟病死亡）降低26%，心衰竭降低26%，冠心病降低22%。而且保護力不只是短短幾個月，在接種後2至3年最強，之後仍可持續到第8年。

壯世代男性 有菸酒不運動者效果更明顯

研究還發現，男性、60歲以下，以及有吸菸、飲酒、缺乏運動等生活習慣的人，接種後的心血管保護效果更明顯。張家銘表示，這聽起來像是給「生活還沒完全健康化的人」一個額外機會，讓疫苗先擋一部分風險，爭取時間去慢慢改善生活型態。

疫苗接種 幫助高風險族群降低心血管疾病

該研究納入了2012年1月1日至2021年12月31日韓國50歲以上個人的綜合資訊資料，合併了韓國健康保險審查評估服務的國家保險資訊、韓國國民健康保險服務的國家健康檢查結果和韓國疾病控制和預防機構的帶狀皰疹活疫苗接種數據。

與未接種疫苗的個體相比，評估了接種帶狀皰疹活疫苗後心血管事件的風險。主要結果是根據國際疾病分類第十版代碼診斷的心血管疾病風險。結果表明，帶狀皰疹活性疫苗接種可能是一種有益的公共衛生策略，並可能對一般人群的心血管疾病負擔產生影響。該策略或許有助於解決與心血管併發症相關的健康差距和死亡率。

疫苗接種 健康投資守護生活

張家銘指出，如果正好年過50歲，或者家裡有長輩符合接種條件，特別是住在醫療資源較少或行動不便的地方，這支疫苗可能是非常划算的健康投資。對醫師來說，這不只是避免帶狀皰疹的痛苦，更是在預防可能奪走生命或生活品質的心血管疾病。帶狀皰疹疫苗的意義，就是一次接種，同時守住皮膚與心臟兩道防線。

