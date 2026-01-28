帶狀皰疹疫苗預約 彰化警宣導安心過節

彰化分局偕同八卦山派出所以治安平穩、交通順暢、民眾安心為三大工作主軸向在場民眾宣導。（記者方一成攝）

▲彰化分局偕同八卦山派出所以治安平穩、交通順暢、民眾安心為三大工作主軸向在場民眾宣導。（記者方一成攝）

彰化縣政府今年購置兩萬劑帶狀皰疹疫苗，一般六十五歲以上長者設籍於彰化市滿一年，只需自費6000元，即可完成兩劑接種，二十六日下午一時三十分開放民眾排隊領取號碼牌。為加強重要節日安全維護工作，彰化警分局偕同八卦山派出所以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為三大工作主軸向在場民眾宣導，讓民眾確實感受到警察會與民眾站在一起，並守護大家安全。

彰化分局今（二十八）日表示，「治安平穩」部分除辦理加強金融機構安全維護巡守外，也向現場民眾宣導各類防詐手法，避免財物損失。「交通順暢」方面，針對八卦山風景區、南瑤宮等景點強化交通疏導管制，並於農曆初三、初四配合高公局實施高乘載管制。「民眾安心」部分，若家中有年滿六十五歲以上長者或特殊需求者，可至鄰近派出所申辦「愛心手鍊」，於關鍵時刻由員警即時救援；另春節期間有出遊規劃之民眾，亦可至彰化縣警察局網站線上申請「舉家外出加強巡邏」，由警民共同守護家園。

年關將近，彰化分局也呼籲鄉親冬令進補或尾牙餐會時，務必遵守「酒後不開車，開車不喝酒」，警方也會在春節前後針對金融機構、銀樓、超商及彩券行等處所加強巡簽防搶防竊，讓轄區治安平穩，民眾安心過新年。