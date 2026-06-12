「帶狀皰疹」疫苗2劑破萬元 衛福部評估納「公費接種」

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

俗稱皮蛇的「帶狀皰疹」是發生率高的疾病，台灣50歲以上民眾中一年約有10萬人感染，而帶狀皰疹疫苗接種單劑要價五千元、兩劑得花上萬元，對此衛福部指出將研議納入公費。

俗稱「皮蛇」的帶狀皰疹是由潛伏在體內的水痘帶狀皰疹病毒引起的神經性疾病。圖／台視新聞（資料畫面）

俗稱「皮蛇」的帶狀皰疹是由潛伏在體內的水痘帶狀皰疹病毒引起的神經性疾病，一旦免疫力下降時就會復發，引發皮疹與神經痛，而帶狀皰疹疫苗單劑要價五千元，施打兩劑費用高達一萬五千元，不過未來有機會納入公費接種項目。

廣告 廣告

疾管署透露，已邀集專家評估成本效益，未來有望納入公費接種項目。圖／台視新聞（資料畫面）

疾管署長羅一鈞11日透露，疾管署已邀集專家評估成本效益，年底結果出爐後將再提到衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組來討論，並針對65歲以上長者依年齡分層、特殊疾病等再細分成本效益，只是評估經費可觀，如果以全台65歲以上長者百分之二十的接種率來估，估算大約需要100億元的預算，爭取經費將是一大挑戰。

衛福部長石崇良則表示，帶狀皰疹不具傳染性，基本上不被列為公共衛生傳染病，但也會造成免疫不全或高齡者的困擾，衛福部仍會進行成本效益的評估，從健康負荷、健保成本效益等方面切入，不見得是全民開打，也不一定只針對65歲以上族群施打。

台北／蔡咏恩 責任編輯／王怡晴

更多台視新聞網報導

皮蛇長到眼睛？眼科醫示警「3大傷害」 視力恐回不來

子宮頸癌防治懶人包：HPV病毒、抹片檢查、疫苗保護力一次懂

漢他疫情郵輪抵西班牙 150名旅客船員分批撤離