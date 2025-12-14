帶球閃嫁轉世活佛！阿雅罕談11年婚姻 洩老公私下「真實一面」

娛樂中心／蔡佩伶報導

阿雅11年前帶球閃嫁美國男友。（圖／翻攝自微博）

女星「阿雅」柳翰雅對於戀情十分低調，在11年前帶球宣布閃嫁美國男友，不過她對於老公身分十分保護，鮮少對外談及婚姻，沒想到近日登節目，阿雅罕見放閃，曝光對方浪漫的一面。

阿雅日前罕見談起老公，指出對方跟女兒一樣，都會寫卡片給她，阿雅表示自己需要「愛的語言」，比如抱抱之類的行為，因此她認為老公這點很用心，難得洩露婚後與老公的相處生活。

其實，阿雅過去曾透露老公的名字叫Tony，是在美國從事金融業，但後續有媒體起底真實身分是被稱作轉世活佛的竹慶本樂仁波切，而他們兩人的女兒已經11歲了，不時就會跟阿雅一起同框拍片，長相也被網友稱讚很漂亮。

阿雅罕見談起婚姻。（圖／翻攝自微博）

