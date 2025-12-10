帶生死狀突襲王世堅！「他」險遭車輛撞擊

▲游智斌帶「生死狀」向王世堅抗議。（圖／記者陳佩君攝，2025.12.10）

[NOWnews今日新聞] 新黨副秘書長游智彬日前到民進黨中央拋衛生紙抗議，與正在受訪的民進黨立委王世堅發生言語衝突，兩人互嗆簽生死狀。未料，王世堅今（10）日下午受訪時，游智彬竟突襲拿著「生死狀」的布條抗議，不過立刻被警方架走，在抗議中，還險些遭車輛撞擊，場面十分危險。

游智彬日前到民進黨中央拋衛生紙抗議，雙方當場隔街互嗆，王世堅更脫口嗆聲，「有膽放馬過來，我隨時擺好擂台！」游智彬事後宣布，他已正式「簽下生死狀」，決定接受王世堅的挑戰，表示願意踏上拳願擂台，跟王世堅「真正面對面」。

王世堅下午在民進黨中央外受訪時表示，游智彬上星期莫名其妙的鬧場，因此他直接做反應，事後了解才知道，游是為了選舉炒作新聞，「游先生既然簽了，證明勇氣十足，這也已經夠了」。

未料，話還沒講完，游智彬突然衝出來，遞出「生死狀」抗議，員警見狀後立刻架走；王世堅則強調，希望他能夠好自危之。

游智斌在被架離現場後，一度試圖返回抗議獻現場，過馬路時，還險些遭車輛撞擊，場面十分危險。

