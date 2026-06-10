帶病開麥唱周杰倫夯曲《擱淺》！曾沛慈唱出完美高音卻未能上架 原因曝光

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[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

女星曾沛慈近期參加中國綜藝節目《乘風2026》（又稱《浪姐7》），憑藉穩定唱功與亮眼表現圈粉無數。不過在最新一期節目中，她因罹患急性咽喉炎及鼻炎，仍抱病上場參賽。日前她與葉一茜合作演唱周杰倫的經典歌曲《擱淺》，以充滿爆發力的高音掀起熱烈討論，未料該段演出卻因版權問題無法於平台上線，讓不少觀眾直呼可惜。

曾沛慈與葉一茜合作演唱周杰倫的經典歌曲《擱淺》，未料該段演出卻因版權問題無法於平台上線，讓不少觀眾直呼可惜。（圖／翻攝自微博、微博：葉一茜）

曾沛慈與葉一茜在節目中攜手獻唱《擱淺》，2人獨具特色的嗓音與穩定唱功獲得觀眾一致好評，更被封為「本季最佳Vocal舞台」。然而，直播結束後，該表演片段卻遲遲未能上架。據了解，節目組、歌曲版權方及相關素材提供方3方均未取得合法授權。業界人士指出，隨著數位版權管理日益嚴格，只要任一授權環節出現問題，都可能導致演出內容無法公開播出。

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曾沛慈在演出前因聲帶及周邊組織腫脹，醫師建議她暫時休息，但她仍堅持完成表演，並以全開麥方式挑戰這首高難度歌曲，最終獲得916票高分，助力團隊以2705分暫居第一、順利晉級下一輪。

不過舞台無法上架的消息曝光後，也引發網友不滿，紛紛將矛頭指向節目組，認為熱門歌曲的授權問題本應在錄製前完成確認，「明知道是熱門歌曲，授權卻沒處理好」、「這麼精彩的舞台看不到完整版真的太可惜」，質疑製作單位在前期規劃與版權管理上出現疏失。

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