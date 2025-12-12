帶發情蟒蛇外出遭纏脖受傷 飼主認錯道歉：蛇蛇並不可怕

蟒蛇飼主今受訪道歉。

屏東縣九如鄉一名林姓男子昨（11日）帶著飼養的花崗岩緬甸蟒外出時，蛇疑似受驚纏住他脖子，造成林男跌倒受傷，所幸警消迅速到場協助送醫，並無生命危險，林男今（12日）發文公開道歉，承認當時蛇可能處於發情期仍帶出門，強調「蛇蛇並不可怕，真正可怕的是不會觀察蛇的飼主」，並對造成的負面影響表達歉意。

林男昨日將蟒蛇掛在脖子上外出，期間蛇突纏住其脖子，導致林男呼吸困難、跌倒流血，警消獲報現場，協助林男脫困並送醫治療，所幸無生命危險。

林男今日在Threads發文道歉，表示自己養寵物蛇已有數年經驗，但當天明知蛇當下的狀態不好，可能正值發情期，仍帶出門，造成負面影響，他坦言這是非常錯誤的示範，並強調「蛇蛇並不可怕，真正可怕的是不會觀察蛇的飼主」。

林男表示，未來會加強安全措施，非必要不帶蛇外出，若外出會攜帶外出包或籠子，他感謝現場民眾及救援人員的協助，他也透露，事後帶蛇就醫檢查，未發現骨折或其他傷痕，感謝外界的關心。





