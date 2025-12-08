帶看只花5分鐘！ 他花46萬仲介費買房嘆：到底買到什麼服務？





「多付50萬仲介費，我到底得到了什麼？」一名網友去年買房後在《賣房知識家》社團分享親身經驗，短短數天內吸引大批網友熱議。他以1540萬購入心儀物件，卻發現同社區近年成交價多落在1500至1600萬區間。加上屋主付2%、他付1%的仲介費，總支出接近46萬，讓他不禁反思：「這筆仲介費真的值得嗎？」

5分鐘看屋、快速斡旋 買家：整個交易好像我自己在跑

房地產部落客「賣厝阿明」在《賣厝阿明 知識+》粉專上分享此案例，這位買家回憶，當初是在591看到物件後聯絡房仲，第一次帶看只花5分鐘就下斡旋。雖然最後1540萬順利成交，但往後的簽約、產權文件、交屋程序，幾乎都是代書主導，他形容：「房仲後來的存在感很薄，出了事他們會幫我付律師費嗎？」他細算這筆交易，如果能直接對屋主，他認為用1500萬買到並非不可能，等於光是「資訊差」就讓他多付40萬，加上給仲介的6萬服務費，總價差近50萬。他直問：「我到底買到了什麼？」

房仲回應：你沒看到的事最多 但也承認時代改變了

對於此類質疑，房仲業者普遍表示，不動產交易不是帶看而已，背後更重要的是「風險控管」與「專業檢核」。房仲說明，一名合格的仲介會進行：土地建物產權調查，是否遭查封、設定、違建，協助瑕疵擔保，價格談判、履約管理，整合買方與代書流程。「很多風險其實買方沒看到，是我們提前處理掉的。」業者強調，房價高、交易大，一個問題可能就是上百萬損失，「買房不是買手機，不能只看那幾分鐘的帶看。」

廣告 廣告

但業者也坦言，隨著實價登錄透明化、社群資訊流通，房仲過去的「資訊優勢」確實被消費者快速縮小。「現在買方功課做得比以前多，房仲如果沒有額外價值，的確會被比較。」

市場呼聲升高：高仲介費不如強制驗屋？

大量網友喊出共同心聲：「既然仲介費這麼高，那服務品質是不是也應該跟著提升？」其中呼聲最高的是「建立公正第三方驗屋制度」。許多人表示，若政府能規範中古屋交易必須經過專業驗屋，至少能讓買賣雙方對屋況透明，減少糾紛。「比起付幾十萬給仲介，我更願意花在真正保障自己的服務上。」也有專家點出，目前台灣的仲介制度多年沒大改革，佣金費率彈性大、服務品質落差更大，未來勢必會面臨市場淘汰，「消費者越來越聰明，仲介價值必須被重新定義。」

當仲介不再只靠「資訊差」生存 服務品質才是關鍵

這起案例掀起的討論，正是整個房仲市場正在面臨的轉折：透明時代來臨，消費者能比以往更輕易取得資訊；房仲想收費，就得提供真正的專業，而不是只做開門帶看。

不少網友認為，合理收費、透明流程、確實保障消費者權益，才是房仲產業的未來。而買房者也提醒彼此：「別因為急著成交就忽略成本，畢竟在動輒千萬的房價時代，每一塊錢都值得被好好計算。」

（封面圖／翻攝《賣厝阿明 知識+》粉專）

更多東森財經新聞報導



「動動嘴皮」就要拿6%？前房仲良心告白：只收1%服務費

買房換了17位仲介「貸款8成全到手」 他揭房仲沒說的真相

賣房未達心儀底價！ 他想砍「仲介費」 專家揭1關鍵：其實可以談