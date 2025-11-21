帶網紅賓賓哥進校園釀「直播之亂」 魔術師王元照認錯：接受所有處分

王元照發聲明道歉。翻攝自臉書



台中某國中因網紅「賓賓哥」（江建樺）未經許可違規直播，引發關注。事件另一主角、受邀到校演講的魔術師王元照，今（11/21）日首度公開道歉，承認在校園互動時使用涉及性器官的不當詞彙，且未能即時阻止賓賓哥直播，已「嚴重違反專業與道德底線」，願意接受所有調查與懲處。

事件起於王元照受邀至台中國中擔任生涯輔導講座分享人，他自行另邀請賓賓哥作為「神秘嘉賓」，不料賓賓哥在未取得校方同意下突然開直播，且直接讓學生入鏡，被校方緊急制止並要求下架。

事後台中市府依《兒童及少年福利與權益保障法》，開罰王元照10萬元、賓賓哥13萬元，兩人均被要求限期移除所有影像。市長盧秀燕更表態：「台中永不錄用。」

王元照今發出聲明道歉，坦言「校園是教育的殿堂，本人在未能恪守表演者應有的專業與道德底線。」他承認在互動環節使用涉及性器官的不當字眼，內容低俗、缺乏性別平權意識，嚴重忽視對未成年學子的教育責任與尊重，已造成學生與師生心理不適，「本人對於自身口無遮攔、輕率魯莽的行為感到萬分羞愧，並承認這是不可原諒的錯誤。」

王元照承認「此等言行已嚴重逾越尺度，並涉嫌違反《性別平等教育法》及《社會秩序維護法》。對於造成校園秩序的擾亂及對學生身心的潛在影響，絕不推諉卸責，我願意接受所有懲處，絕無異議。」

王元照表示，為展現「痛定思痛」的態度，他將會自費聘僱性別平權與溝通專家；展開密集課程，矯正性別觀念與表達方式；課程全程錄影，作為改過自新的紀錄（不公開），並強調「身為表演者，本應帶來正向力量，我卻造成負面影響，深感愧疚。這次犯下大錯，絕不推卸。」最後再次向該校師生、家長及社會大眾致上12萬分歉意「對不起」。

