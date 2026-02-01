帶網紅開箱謝家700坪豪宅挨轟「炫富」 謝典霖反擊：我又不選縣長

彰化縣議長謝典林近日帶網紅開箱被戲稱為「衣鳳百貨」的700坪家族豪宅，室內挑高籃球場、大型酒櫃及奢華浴缸曝光，引發網路正反兩極熱議。網友質疑炫富：「國民黨議長當到可以在家裡蓋一個百貨公司，家裡有酒櫃籃球場還說這是一般台北家庭？」對此，謝典林今（1）日回應，自己不偷不搶，拍片就是把他的生活，住的地方公開，讓大家不用在那邊猜，「我又沒有要選縣長，今天打這個要做什麼？」​

謝典霖帶網紅開箱自家豪宅的影片昨天社群平台上架後，隨即引發網友熱議。謝典林開頭先介紹該地共約700坪，他住的那棟大約有140坪，進到房內，最令人吃驚的是竟有室內籃球場。謝說，在蓋房子時他兒子已在打籃球了，他希望兒子把家當成有趣的地方，就在家裡建個籃球場。豪宅內的大酒櫃及超大浴缸也讓參觀的網紅驚呼聲連連，在參觀視聽室時，網紅看到超大型投影布幕時笑稱「是否用來看A片」，謝典霖回稱「其實也可以」、「也蠻享受的」。

700坪豪宅有室內籃球場引熱議 謝典霖： 我又沒有要選縣長 ​

謝典霖豪宅開箱影片引發網友熱議，有網友直言，看完議長家的影片後，除了羨慕之外，不曉得能再說什麼；另有網友說，礦區平房被打一年，有室內籃球場的豪宅卻可以拍短影片自豪，標準是什麼？

謝典霖今天接受記者電訪時指出，他合作的拍攝團隊提出找網紅來一起拍短影片的想法後，有談到若是影片本身就有哏就不用業配（付費），後來有接洽4、5組網紅來家裡做開箱，都不必業配。他會想開箱住家，是因為住家在選舉的時就會成為攻擊目標。他們家的土地是台糖標售時，與台糖合建房子，並再向台糖買回兩棟，「想藉由影片來說是合法取得的」，父母對於他們子女的贈予也有合法金流。有人質疑為什麼在溪州可以蓋這麼大的房子，主要是因為土地是便宜，土地加上房子建材，房子蓋起約4，5千萬元，這種價格的房子在台中、台北都算不上是豪宅，在台北甚至只是一般家庭。

面對酸言酸語，謝典霖說，他又不偷不搶，他公開住家，讓大家不用在那邊猜，但他的父親、姊、弟有各自的隱私，他只公開他家，「我又沒有要選縣長，今天打這個要做什麼？」在鄉下有很多大房子，一樣用4千萬蓋房子，在台中沒什麼，在鄉下感覺就會較豪華，是「location」的問題，不是價格的問題。

