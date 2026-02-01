帶網紅開箱豪宅掀熱議 謝典霖：讓好奇的人有解答

（中央社記者鄭維真彰化1日電）彰化縣議長謝典霖帶網紅拍影片，開箱溪州鄉豪宅，屋內有酒櫃、視聽室，還有室內籃球場，引發熱議；謝典霖表示，住家在選舉就會成為被攻擊目標，公開是要讓好奇的人有解答。

謝典霖與父母等家人住在溪州鄉，分別有獨棟生活空間。謝典霖昨天在社群平台公布自己帶網紅「億百豪森」到自家拍攝的開箱影片，影片中，謝典霖介紹這塊地約700餘坪，他那棟約140坪，因蓋房子時，兒子開始打籃球，希望兒子能把家裡當作有趣的地方，所以3樓設有室內籃球場。

謝典霖說，客廳有酒櫃，可放300至400瓶酒，另有視聽室可放撞球桌及投影布幕，並指其父親本身有建設公司，土地也不貴，「這棟大概在台北就是一般人的家庭」。

謝典霖今天接受媒體電訪表示，他會想開箱住家，是因住家在選舉時就會成為被攻擊目標，但這土地是台糖標售時，他們與台糖合建，再向台糖買回2棟，為合法取得，且父母對子女的贈與也有合法金流；他們不偷不搶，因土地便宜，房子蓋起來約新台幣4000萬、5000萬元，在台北達不到豪宅標準。

對於影片被部分網友質疑炫富，謝典霖說，他將爭取議長連任，其做事有準則，不必在意本來就和自己意見不同的人酸言酸語，影片能讓對房屋內部感到好奇的人有解答，「如果酸民能幫我推播增加聲量，也是達到公開目的」。（編輯：李淑華）1150201