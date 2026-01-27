帶老婆全裸大鬧紅毯！肯爺崩潰道歉：我有問題

美國饒舌界昔日天王肯伊威斯特26日在《華爾街日報》刊登全版廣告，針對過去一連串脫序行為發表道歉聲明。這是他去年2月帶著身穿透視薄紗、三點全露的妻子碧昂卡闖入葛萊美獎紅毯，以及推出納粹標誌T恤販售引發輿論譁然後，首次公開表達歉意。

肯伊威斯特在聲明中透露，25年前遭遇的一場車禍導致下顎骨折並傷及腦部額葉。當時醫療團隊僅專注於骨折、腫脹等可見傷害，忽略了頭骨內部更深層的損傷。由於未進行全面掃描，神經學檢查也相當有限，額葉受傷的可能性從未被提及，直到2023年才被診斷出患有躁鬱症。

他坦言躁鬱症帶有一種防衛機制，那就是否認。當處於躁狂狀態時，患者不會認為自己生病，反而覺得其他人反應過度，感覺自己前所未有地看清世界，實際上卻正在失去對現實的掌控。根據世界衛生組織和劍橋大學的數據，躁鬱症患者的預期壽命平均縮短10至15年，全因死亡率比一般人群高出2至3倍。

肯伊威斯特表示，在破碎的精神狀態下，他被最具破壞性的符號吸引，包括納粹標誌，甚至銷售印有這些標誌的T恤。他對許多斷裂時刻幾乎沒有記憶，這些時刻導致錯誤判斷與魯莽行為，感覺像是靈魂出竅的經歷。

2025年初，他陷入長達4個月的嚴重躁狂發作，伴隨精神官能症、偏執和衝動行為。隨著情況愈發失控，他甚至出現輕生念頭，不想再活下去。當跌入人生谷底時，妻子碧昂卡鼓勵他尋求專業幫助。

目前肯伊威斯特透過藥物治療、心理諮商、運動和健康生活方式，建立了新的心理平衡點。他強調自己並非尋求同情或豁免權，而是希望在尋找歸途的過程中，請求大眾的耐心與理解。他承諾會負起責任，接受治療，做出有意義的改變，並將精力投入音樂、服裝設計等積極創作。

