「帶著你的三色豆奶茶滾出地球」早餐店限定新品登場 一杯20元引爆熱議

由紅蘿蔔、青豆仁與玉米組成的三色豆，常見於許多便當配菜中，也是許多人的惡夢。近日，新北市中和一家早餐店推出期間限定新品「三色豆奶茶」，將三色豆混入奶茶，這杯豐富又兼具健康的飲料，一杯僅20元，並打出「不喝沒關係，但一定要請朋友喝」的標語。這款飲品迅速在社群平台引爆話題，被網友封為「黑暗料理界新星」。

店家日前在 Threads 上公開製作影片，三色豆更是加爆，老闆親自試喝卻全程表情僵硬，最後僅以「……」作結尾。影片一出，網友笑稱這根本是「勇氣測試」，更有人調侃「奶茶這輩子也沒想到會和三色豆組隊」。

底下引來許多網友留言，有人怒批「這不是正常的吃法」、「我生理性拒絕」、「帶著你的三色豆奶茶滾出地球」，也有人抱持娛樂心態表示「不一定要喝，但一定要請朋友喝」。有人形容，這杯飲料更像是一種社交挑戰，而不是美食享受。

有民眾實際品嚐後分享心得，指出奶茶味道尚可，三色豆存在感不算強烈，但入口仍能感受到豆類與紅蘿蔔的顆粒感，評價普遍落在「沒有想像中恐怖，但不會再喝」。店家透露，假日銷量甚至突破30杯，顯示台灣人對「黑暗料理」的接受度與好奇心依舊驚人。

