帶著孩子來上班！如何打造育兒友善職場？【獨立特派員】
少子化衝擊企業育兒友善措施成關鍵
台灣社會生育率持續探底，新生兒出生數不僅連月創新低，出生數低於死亡數的情況更已連續長達57個月，顯示國人生養意願急遽下降。台灣即將在今年正式步入超高齡社會，除了長照挑戰，少子化帶來的長期衝擊也已顯現。
親子天下雜誌執行長何琦瑜指出，少子化問題已對企業人才招募造成嚴重影響，產業面臨「缺人、缺人才」的困境。過往企業可能認為生育率與自身無關，但如今這已成為迫在眉睫的營運問題。
何琦瑜觀察，當前有高達三分之二的年輕父母在選擇工作時，會將企業的家庭友善舉措視為影響決定的重要因素，這也促使產業界不得不開始正視並著手建置職場內的育兒友善措施。
非營利組織打造友善職場育兒環境
在生育率低迷的社會氛圍下，部分企業與非營利組織積極創造讓員工安心生養的工作環境。國際主僕差會台灣分會牧師韓偉炫指出，鼓勵生育是維護社會健康運作的責任。作為教會型的非營利組織，他們支持多項友善措施，包括鼓勵員工請育嬰假，並提供正職與兼職之間的彈性轉換。
國際主僕差會的員工黃詩茜便親身實踐了「帶孩子上班」的模式。一歲半的兒子暖暖，成為辦公室的特殊「小同事」，同事們會協助照顧與陪玩。黃詩茜表示，雖然親友對此感到驚訝，但多數抱持正面態度。
在國際主僕差會，育兒友善措施經過周詳規劃。韓偉炫說，由於生育可預測，工作量與人力可以事先安排。員工在育嬰假結束後，可依家庭狀況與單位討論每週工作時數，像黃詩茜目前每週上班三天，並可帶兒子一起上班。
辦公室同事們也展現高度配合與支持。當黃詩茜需要專注工作或開會時，其他同事會主動分擔照顧任務，甚至將外出行政工作安排在暖暖在場的日子，帶著孩子一起完成。國際主僕差會員工柯艾廷表示，雖然過去沒有在職場接觸孩子的經驗，但能參與孩子的成長歷程，讓辦公室充滿樂趣，也樂意以團隊力量支援黃詩茜，幫助他順利重返職場。
彈性工時企業協助托育成育兒友善核心
除了個案的彈性措施，制度化的支持是普及育兒友善的關鍵。何琦瑜發現，《親子天下雜誌》舉辦的友善家庭職場獎中，所有獲獎企業的共通點，都是實施「彈性工時」。意味著無論企業規模大小、資源多寡，都可透過適當的工作設計來提供友善家庭的環境。
目前台灣常見的彈性工時多為「移動工時」，即在每日總工時不變的前提下，設定核心工時，員工可彈性調整上下班時間。根據親子天下針對有六歲以下學齡前兒童家庭的調查，彈性工時是超過六成父母肯定對安心生養有貢獻的友善措施。
此外，企業協助托育的支持度也近五成，可依規模設置公司內、公司附近托育中心，或系統性與外部幼兒園簽約提供優惠。
台灣港務公司推彈性工時與托育友善措施
台灣港務公司是企業協助托育的典範。員工錢威任與太太皆於公司任職，他們每天將孩子送往公司設置的教保中心。
台灣港務公司人資處資深處長何怡萱表示，設置教保中心是為了解決員工搶公托或負擔私幼高額費用的問題，員工接送小孩更加便利，也減輕了家庭的經濟負擔。
教保中心比照非營利幼兒園收費方式：第一胎兩千元、第二胎一千元、第三胎免費，提供二至六歲孩子托育。錢威任認為，教保中心讓父母與孩子的工作地點接近，提升接送便利性與安全性。同時孩子能更理解父母的工作狀態，也增強親子連結。
港務公司不僅提供托育協助，也針對員工子女年齡層設計分段式彈性工時。育有三歲以下孩子的員工，每日可減一小時工時並搭配兩小時彈性工時。育有六歲以下子女則可有1.5小時彈性工時，家有十二歲以下子女者，在必要時可申請遠距上班。
港務公司十年育兒友善成效超越全台平均
台灣港務公司內部持續向各級主管宣導，明確將友善育兒列為公司政策，確保主管支持員工請家庭照顧假或減少工時。政策明確後，員工請假育兒的心理壓力大幅降低。
督導李佳頴表示，由於同事間能體恤照顧孩子的辛苦，形成內部互相支援的共識。即便曾出現半數人力同時留停的情況，也能透過人力調配與代理度過難關，形成正向循環。這套系統性的政策累積近十年，讓港務公司在2023年迎來55位「港務寶寶」，其2.69%出生率，是當年全台0.581%出生率的4.6倍。
何琦瑜指出，新一年度的友善家庭職場評選中，企業提供的假別趨向「積極化」，例如員工可請「幸福假」參與親師會或慶祝家庭重要時刻；同時，「職代獎金」制度也開始形成，透過獎勵分擔留停同事工作的員工，讓育兒支援的共識更加公平且穩固。
