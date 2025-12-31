帶著寵物玩新北 20條旅遊路線報你知

cnews204251231a02

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

隨著旅遊風行，更多民眾會帶著毛寶貝一起旅遊。新北市政府動保處，今年大幅展開寵物友善店家與旅遊路線調查，全面走訪各行政區內友善餐廳、咖啡館、特色商店與文創據點等。動保處表示，已打造出友善店家推薦地圖、公開近千家友善店家名單，加碼推出20條寵物旅遊路線，涵蓋海、山、城、河、林等5大系列，讓飼主全家出遊不再費心。

動保處表示，由民眾網路票選，從20條路線中選出了10大寵物旅遊路線。最高票為「淡水紅樹林與老街遊」，這條路線結合自然與人文特色。上午在紅樹林木棧道散步，下午推車帶毛寶貝遊覽古蹟，拍出月曆封面美照，最後在淡水河口欣賞夕陽，畫下浪漫收尾。

喜歡沙灘的毛寶貝，則可以參考「白沙灣逐浪小旅行」。拜訪石門洞、麟山鼻等獨特地質奇景，中午在北海岸人氣景觀咖啡休息，午後至白沙灣盡情玩沙，以最療癒的海景作為旅程結尾。另外「野柳海岸」、「中角灣沙灘」、「南雅奇岩」等，也有海天一線的開闊視野。

動保處表示，喜歡森林安靜氣息的毛寶貝，推薦結合原民文化、美食與山林體驗的「烏來桶後山」路線。前往桶後溪步道欣賞瀑布麗景，在山林秘境中呼吸新鮮空氣，中午能到烏來老街品嘗原民美食，下午能安排新店寵物泳池，讓毛寶貝盡情戲水，一整天旅程豐富又完整。

至於其他旅遊路線，還有適合輕鬆健行的山系列「新店和美山」及「淡蘭古道」等，能騎自行車暢遊的河系列「八里左岸」，以及近期熱門的城系列「三重空軍一村」等。旅遊路線所規劃的景點，只要遵守「室外繫牽繩，室內不落地」規定，便能快樂暢遊。

動保處提醒，攜帶毛寶貝出遊前，須確認毛寶貝已施打狂犬病疫苗，需使用牽繩、推車或箱籠，掌握毛寶貝行動，也不要接觸任何野生動物，保護毛寶貝也保護生態。

動保處表示，「寵物友善城市」一直是長期推動的政策，從落實動物保護法令、公共空間改善，到店家環境提升，都希望讓毛寶貝，能真正成為家庭的一份子。期待透過寵物友善店家推廣，鼓勵更多店家加入友善行列，讓市民和毛寶貝能探索更多友善角落，讓出門不再猶豫，創造屬於毛寶貝的美好城市回憶。「友善店家名單」及「毛寶貝旅遊路線」刊登於動保處網站。

照片來源：新北市府提供

