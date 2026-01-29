帶著間諜人權爭議訪中！施凱爾稱與中建戰略夥伴關係 習：有助世界和平

編譯張渝萍／綜合報導

英國首相施凱爾（Keir Starmer）目前正在中國訪問，是英首相睽違8年訪中；今（29日）施凱爾與中國國家主席習近平會面，稱他希望能與中國建立「更成熟細緻」的關係，而習近平則表示，英中對話對「世界和平」相當重要。

然而，施凱爾此行在英國國內充滿爭議，因為包括中共的人權紀錄、英國公民黎智英仍被關押，以及中國在倫敦的「超級大使館」擴建一事，都讓外界對施凱爾訪中行抱持懷疑態度。

不意外地，施凱爾與習近平雙方在北京人民大會堂公開談話中，刻意避開敏感議題，而是展開互捧互讚模式。雙方達成協議，將共同防範中國製小型船隻設備流入人口走私集團手中。

施凱爾今與習近平會面，他表示希望英中兩國建立「更成熟、更細緻」的關係（圖／翻攝自X平台 @SpoxCHN_MaoNing）

施凱爾向習近平學說「謝謝」

綜合路透、《衛報》與Politico報導，中國外交部發言人郭嘉昆29日在例行記者會上表示，習近平與施凱爾的會面相當成功，「雙方領導人一致認為中英需要發展長期、持續的全面戰略夥伴關係」，更稱這次會面反映雙方對雙邊關係的新認識，也提供中英在各領域合作的良好前景。

而施凱爾剛剛也在他的TikTok帳號上上傳影片，內容是他向習近平請教如何說「謝謝」；此外，他也在X上發表聲明稱，英國國內經濟成長與世界主要大國交往是直接相關的，「今天我在北京會見了習近平主席。我們重申致力於建立長期戰略夥伴關係的共同承諾，這將有助於中英兩國，我們也將在存在分歧的領域中保持坦誠開放的對話。」施凱爾還強調，身為首相，「我將永遠以英國人民利益為優先。」

習近平講了什麼？

施凱爾與習近平在北京人民大會堂的談話中，習近平似乎影射並告誡英國保守黨黨魁巴登諾克（Kemi Badenoch），因巴登諾克近日批評施凱爾本周前往中國訪問。

英國朝野對中國在英國從事間諜活動一直都有疑慮，像是這次隨行的唐寧街代表團使用拋棄式手機，以及北京人權侵害問題。

在會談前的開場談話中，習近平對施凱爾表示：「你這次的訪問引起了很大的關注。有時候，好事是需要時間的。」習近平還表示，只要是正確的事情，符合國家和人民的根本利益，「作為領導人，我們就不應該迴避困難，而應該持續向前推進。只要我們能放眼長遠、超越分歧、彼此尊重，就能證明自己經得起歷史的考驗。」

習近平還稱，英中關係多年來確實出現過「曲折與反覆」，這並不符合任何一方的利益。

在美國總統川普對格陵蘭的野心、與伊朗的緊張關係，以及俄羅斯總統普丁對烏克蘭發動戰爭的背景下，習近平認為，「在這樣動盪的世界中，英中兩國為了『世界和平』攜手合作相當重要。」

施凱爾說了什麼？

回應習近平的談話，施凱爾表示，他希望兩國建立「更成熟、更細緻」的關係，「中國是全球舞台上的重要角色，建立一段更成熟的關係很重要」。

在強調改善對中關係的經濟效益時，施凱爾表示：「我是以英國人民的利益為出發點來到這裡的。我在18個月前、我們當選執政時就承諾，要讓英國再次面向世界。」

施凱爾指出，海外發生的事情，會影響國內的一切，從超市貨架上的價格，到對自身安全的感受。

報導指，習近平與施凱爾進行了長達1小時20分鐘的私下會談，幾乎是原定時間的兩倍。

另外，施凱爾也向記者透露，他與習近平就英國公民黎智英因國安法案被長期關押一事進行了「相互尊重的討論」。

施凱爾跟習近平談了什麼生意？

施凱爾向記者表示，他在與習近平的討論中，已就降低威士忌關稅取得進展。施凱爾說：「這段關係目前處於良好、而且是強健的狀態。」施凱爾此行有超過 50 名商界領袖隨行。

當被記者問及是否認為習近平是「可以一起做生意的人」時，施凱爾回答：「是的。」

中英達成協議抗走私

根據英國政府表示，中英已達成一項協議，目的在阻止中國製小型船隻供應至歐洲，供人口走私集團使用。

英國政府指出，去年，人口走私集團使用的引擎，有6成是中國製造，這些用於偷渡的充氣橡皮艇，大多來自中國的零組件，讓犯罪集團得以在單一船隻上塞入越來越多的人。

根據最新達成的協議，英國執法機構將與中國當局合作，防止用於英吉利海峽偷渡的小型船隻引擎與相關設備落入犯罪集團之手。合作內容包括情報共享，以辨識走私集團的供應路線，並直接與中國製造商接觸，防止合法企業遭有組織犯罪利用。

中國考慮讓英公民免簽入境

在兩人會談完後的摘要中指出，中國政府表示，將「積極考慮」對英國公民赴中實施免簽證待遇。施凱爾也表示，在此議題上已取得「良好進展」。

稍後唐寧街給出了更為明確的說法，稱施凱爾在此次北京訪問期間，已為英國公民赴中國的免簽證旅行爭取到一項協議。

