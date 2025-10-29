一卡通造型卡施魔法 帶著「嘿美」搭車放閃
「哈利波特」小說與電影推出至今，仍讓粉絲念念不忘。一卡通公司特別打造「哈利波特嘿美3D造型卡」，購卡加贈主題娃包，陪伴鐵粉出門搭車、購物。全支付打出大全聯專屬優惠，民眾在店內消費滿額就能抽獎，有機會把dyson吹風機或HITACHI除濕機帶回家。悠遊卡公司祭出悠遊付新會員福利，今(2025)年底前註冊成功筆筆消費都能拿到5%回饋金。
「嘿美」是海格送給哈利波特的11歲生日禮物，這隻貓頭鷹除了平常為哈利傳遞信件外，更是每段冒險中的重要夥伴，純白的羽毛在眾多貓頭鷹中相當亮眼。一卡通公司專為哈迷們發行「哈利波特嘿美3D造型一卡通」，高度約12公分，外觀採用高質感毛料製作，觸感柔軟療癒。感應區則在「小肚肚區」，每次嗶卡彷彿讓人再次回到魔法世界。
「嘿美」3D造型卡採用一卡通PLUS晶片，持卡人可隨時透過「一卡通iPASS MONEY」APP查詢卡片餘額與交易紀錄，還能直接以手機進行加值。每卡售價699元，預計11月1日上午11點起於momo購物網、CACO門市開放預購，隨卡附贈哈利波特主題限定娃包，隨身帶著卡片不怕弄髒。
全支付針對季節變換的採購潮，企畫大全聯專屬抽獎活動，即日起以全支付在大全聯單筆交易滿2,000元可獲1次抽獎機會，10月份大獎為iPad Air M3晶片版11吋平板電腦，11月獎項有dyson吹風機與王品500元商品卡，12月則是GITACHI變頻除濕機與星巴克飲料券，吸引會員前往採購各種生活用品與食材。
悠遊卡公司積極招募悠遊付新會員，即日起至12月31日力推全新會員福利，只要註冊成為悠遊付新會員並填寫個人專屬推薦碼，免消費直接送50元現金回饋券，首月還能享「新會員筆筆回饋3%」好處，疊加每週五會員日「筆筆2%回饋」，相當於每次用悠遊付結帳最高都能獲得5%儲值金。
