「帶薪試訓」騙局！「精準offer」成為求職路上溫柔陷阱／羅登廉
羅登廉（作家、藝術評論家）
近日，大陸多名求職者遭陷「有薪試訓」騙局，有人在前程無憂投履歷後被騙8萬元，試訓交錢完成任務無法提領，被提示還得交3萬元才解凍。
求職季的焦慮像一層薄霧，籠罩著每個奔波的人。求職者給平台投遞履歷，只盼著能找到一份安穩的工作，沒想到等來的卻是量身訂做的騙局。那些包含姓名和應徵職位的短信，精準得讓人無法設防。
騙子的手法雖然不算高明，但擊中人心。先拋出看似正規的PDF文件，裡面的公司介紹、薪資結構、入職流程一應俱全，甚至會找兩家能查到的公司背書。大公司業務多元的慣性認知，成了騙子的保護傘。求職者忙著核對自己和招聘職位是否匹配，忙著計算薪資是否符合預期，卻沒人深究那兩家公司之間的股權關聯，更沒人留意短信裡“郵相”這樣的低級錯字。這種「信任」一旦建立，求職者的警覺心就會悄悄退場。
線上試訓的帶薪承諾，是壓垮警戒的最後一根稻草。第一天簡單的高鐵資訊匯總，幾十塊幾百塊的即時到賬，讓求職者覺得天上真的掉了餡餅。這種小恩小惠就像釣魚時下的誘餌，先讓你嚐到甜頭，再一步步收緊漁網。等到第二天，就要求求職者投入資金，這時很多人已深陷其中，難以自拔。夏沫的果斷卸載是幸運的，但更多人像王華和張明一樣，被“高收益”“解凍資金”的謊言裹挾，最終血本無歸。
這場騙局背後，是個人訊息的裸奔。求職者在平台上填寫的姓名、職位、工作區域，都成了騙子精準詐騙的素材。前程無憂說自己有嚴格的資質審核，不會洩露用戶訊息，但接二連三的受害者，都指向了同一個源頭。或許平台沒有主動洩露，但風控的漏洞、對註冊企業的監管不力，無疑給了騙子可乘之機。當用戶基於對平台的信任投遞履歷時，卻要為平台的疏忽付出慘痛代價，這樣的信任透支，比騙局本身更傷人。
騙子利用的，還有求職者的急於求成和僥倖心理。找工作的過程充滿不確定性，一份「精準匹配」的工作機會，一筆「唾手可得」的額外收入，很容易讓人失去理性。尤其當群組裡有人說“已經交易完成”“拿到收益”，從眾心理就會讓人忽略其中的蹊蹺。那些要求把現金放在共享電動車筐裡，或是在陌生店舖充值Q幣的操作，放在平時沒人會相信，但在騙局的閉環裡，卻成了「解凍資金」的唯一途徑。
法律層面的追責固然重要，但更關鍵的是如何堵住漏洞。平台不能只在事後強調“脫離平台溝通無法監管”，而應該在事前做好風險預警，在事中加強流程監管。求職者也應該明白，沒有任何一份工作，需要先投入資金才能入職，那些所謂的帶薪試訓、高收益任務，本質上都是披著外衣的陷阱。
求職之路從來沒有捷徑，那些看似良好的機遇，可能就是一個溫柔的陷阱。當信任一次次利用，當騙局越來越精準，我們能做的，不只是提高警惕，更要讓平台承擔應有的責任，讓騙子付出應有的代價。畢竟，每一個努力找工作的人，都值得被真誠對待，而不是被當成待宰的羔羊。（照片翻攝畫面）
