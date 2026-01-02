「帶血肉塊」藏花盆！高雄婦嚇壞以為分屍案 結局神展開眾人笑壞

66歲劉姓婦人懷疑自己是否得罪人而遭到惡意恐嚇，隨即魂飛魄散地奔向赤崁派出所求援。（警方提供）

高雄梓官區12月30日上演一場「分屍驚魂記」。1名的66歲劉姓婦人，清晨踏出家門準備澆花時，赫然發現門口花盆的泥土有被翻動痕跡，定睛一看，泥土中竟隱約露出一塊血淋淋的不明肉塊。

驚悚一幕讓婦人瞬間背脊發涼，腦中閃過無數社會案件的畫面，甚至懷疑自己是否得罪人而遭到惡意恐嚇，隨即魂飛魄散地奔向赤崁派出所求援。

原來，這名大膽的「藏屍犯」是1隻當地的流浪狗。（警方提供）

警方接獲報案後不敢掉以輕心，如火如荼地調閱周邊監視器，試圖揪出這名凶手。然而，監視器畫面中卻不見任何行跡可疑的人影，正當案情陷入膠著之際，畫面角落出現的1名「嫌犯」讓所有人的表情從凝重轉為噴笑。

原來，這名大膽的「藏屍犯」是1隻當地的流浪狗。畫面捕捉到這隻狗狗嘴裡叼著一大塊豬肉，神情機警地在巷弄間穿梭「巡邏」，不時還東張西望，像是在物色絕佳的祕密基地。最後，牠看中了劉婦家門口花盆，便像完成重要儀式般，小心翼翼地將肉塊塞進土裡掩埋。經過警方進一步追查，這塊引發恐慌的肉，其實是狗狗從附近豬肉攤咬回來的。

得知真相後的劉婦，慶幸這只是一場誤會，而非駭人聽聞的命案。警方也藉此提醒，民眾若發現家周遭有異常狀況，隨時報警求助是正確選擇，不僅能解除虛驚，也能守護社區平安。

