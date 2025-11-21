帶賓賓哥演講掀直播之亂！認了「口無遮攔」 王元照致歉：虛心接受懲處

記者潘靚緯／台中報導

魔術師王元照受邀到台中某國中演講，同行的網紅賓賓哥因擅自開直播違規，遭校長中斷制止。(圖／翻攝自賓賓哥團隊YT)

網紅「賓賓哥」（江建樺）19日現身台中某國中演講，未經同意擅自開直播，遭台中市依違反兒少法重罰，並檢舉下架相關影片。事件延燒3天，賓賓哥今(21)日鞠躬道歉，當事人之一、受邀到校演講的魔術師王元照也認錯道歉，表示「發生言語極度不當及違反相關法律情事，向全體師生、家長及社會大眾致上最深切的歉意與悔意」，至於遭台中市長盧秀燕稱「台中永不錄用」及相關裁罰，也虛心接受，絕無異議。

王元照為自己演講時言語不當，向全校師生、家長、教育主管機關及社會大眾致歉。(圖／翻攝自王元照臉書)

王元照今日發聲明表示，「校園是教育的殿堂，理應維護其純淨與尊嚴。本人在演出互動過程中，未能恪守表演者應有的專業與道德底線，使用了涉及性器官之不當詞彙與玩笑。此等言行不僅低俗、缺乏性別平權意識，更嚴重忽視了對未成年學子的教育責任與尊重，造成現場師生觀感不佳及心理不適。本人對於自身口無遮攔、輕率魯莽的行為感到萬分羞愧，並承認這是不可原諒的錯誤。」。

他表示，當日言行已嚴重逾越尺度，並涉嫌違反性別平等教育法及社會秩序維護法等相關法律規範，對於造成校園秩序的擾亂及對學生身心的潛在影響，絕不推諉卸責，願全權配合相關單位的調查，並

甘願接受法律與行政上的所有懲處，絕無異議。

王元照指出，為展現痛定思痛、徹底悔改的決心，

並確保類似事件不再發生

，他承諾立即採取以下實質行動，以提升個人修養並彌補過錯：將立即自掏腰包聘請專業的兩性平權與溝通專家，針對本人進行密集的指導講習，深刻檢討並導正偏差的性別觀念與表達方式，

為以示負責與自我鞭策，

講習過程將全程進行錄影紀錄。該錄影檔案雖不對外公開，但將作為本人自我檢視、警惕以及向相關單位證明改過決心之依據。

另外，校方因他的不當言行，導致學校聲譽受損，以及對學生造成的負面影響，他也願負起相關賠償與修復責任。

王元照強調，「身為表演工作者，本應傳遞正向能量與價值。此次事件他辜負了校方的邀請與信任，更傷害了社會大眾的觀感，他將引以為戒，透過專業進修重塑正確價值觀，嚴格審視自身言行，絕不再犯。​再次向該校師生及社會大眾致上十二萬分的歉意。對不起。」​。

魔術師王元照為更生人，曾因案入獄三次，但八十多歲老父親沒有放棄他，然而第三次服刑時，父親在寒流中離世，錯過見父親最後一面的遺憾讓他深受衝擊，成為他徹底改變人生的重要轉捩點。返回社會後積極從事公益，幫助過許多弱勢個案。去年9月發生商演歌手「小翁立友」陳康岳，前往泰國時遭綁架至至緬甸詐騙園區，遭毒打虐待，當時王元照居中向多方協調，成功將陳康岳救回台灣。

王元照日前受邀台中某國中生涯輔導教育講座擔任分享人，在校方不知情的狀況下，邀請賓賓哥擔任「神秘嘉賓」上台，結果賓賓哥在未經校方同意開啟直播，讓未成年學生入鏡，遭校長即時制止並要求影片下架。事後台中市政府依違反兒少法分別對王、江處10萬元及13萬元罰鍰，，並命其限期移除內容、下架。





