帶走台積電機密？葉俊顯：羅唯仁早已調到不接觸核心單位

（中央社記者潘姿羽、趙敏雅台北20日電）外傳台積電前資深副總經理羅唯仁退休前疑似帶走2奈米先進製程等資料回鍋英特爾，業界譁然。身兼台積電董事的國發會主委葉俊顯今天表示，羅唯仁1年多前就已經調單位，不會接觸核心，至於技術外洩問題，大家對台積電滿有信心，不會因為一個人就影響台積電。

台積電老將羅唯仁帶走2奈米機密案傳聞受到高度矚目，立委關切目前進展以及台積電機密是否外洩。身為台積電法人董事的葉俊顯今天於立法院表示，據他了解，台積電內部對於退休人員的做法，是在即將退休的1、2年內就會調單位，不會接觸營業秘密。

葉俊顯進一步指出，羅唯仁1年多前就已經調單位，不會接觸核心，至於外界關心的技術外洩問題，大家對台積電滿有信心，不會因為一個人就影響台積電。

立委追問，是否意味此案對先進製程衝擊沒那麼大，葉俊顯回答「對」。

經濟部長龔明鑫會前受訪時則表示，之前擔心營業秘密法保護不夠，所以把有關國家重要核心技術提升到國安法層次，即便營業秘密是告訴乃論，但涉及國安是公訴，這也是台灣高等檢察署主動調查的原因。

至於對產業影響，龔明鑫表示，初步看來，台灣半導體生態體系非常紮實且完整，是否會因為某人拿走資料就被破壞，需要再觀察，但目前看來沒有那麼簡單就會影響生態系。

媒體詢問，台灣調查此事，是否會因為背後是美國英特爾而投鼠忌器，龔明鑫說，英特爾現在還沒有公布人事，先密切觀察。

民進黨立委邱志偉則關切，台積電先進製程是否有機會進駐高雄橋頭白埔產業園區。國科會副主委蘇振綱表示，廠商對於每塊基地都會做評估，包含是否適合所有廠房與機械設備的承載，白埔產業園區一直有給予相關需求的廠商建議，也將其需求納入，目前確實評估中。（編輯：林淑媛）1141120