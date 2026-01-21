帶走國防密件！綠委怒調錄影帶 黃國昌竟要求道歉還扯「民進黨搞鬥爭」

記者詹宜庭／台北報導

立法院外交及國防委員會19日召開秘密會議，民眾黨主席黃國昌被控在會後挾帶機密資料離開，民進黨團書記長陳培瑜及副幹事長沈伯洋今（21日）調閱相關監視器，指出黃國昌離開時間將近1分30秒，且不在鏡頭內的時間高達42秒。對此，黃國昌回應，民進黨還在炒作這個議題，一天到晚在搞政治鬥爭。

黃國昌日前出席立法院外交及國防委員會秘密會議，結束時卻將機密資料攜出場，引發議論。陳培瑜及沈伯洋今前往調閱相關監視器，沈伯洋指出，黃國昌離開時間將近1分30秒，且不在鏡頭內的時間高達42秒；陳培瑜則說，黃國昌走上樓梯返回會議室時，後面跟著兩個拿手機的助理。如果手拿手機，42秒絕對足以把手上的資料拍完。

對此，黃國昌說，民進黨還在炒作這個議題，一天到晚在搞政治鬥爭，哪裡有在關心國家大事？哪裡有在關心人民真的需要的事情？調完錄影帶以後，沈伯洋是不是要道歉？東西是不是他自己繳回去的？說是議事人員追回？那用這種寫法，然後想要混淆視聽，「好像東西我帶走、是議事人員追回來？No！我發現了以後我自己就拿回去給他們了，要不要更正說法？民進黨立法院議事規則自己之前已經提案過了，自己提案的內容自己都不熟，丟人現眼！回去好好把自己提案的內容看清楚。」

