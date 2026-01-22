帶走國防機密被民進黨團告發！黃國昌大笑稱「濫訴」：若被打臉千萬別躲

記者詹宜庭／台北報導

針對民進黨立法院黨團赴地檢署告發，黃國昌反擊「這群人實在非常可笑」。（資料圖／翻攝畫面）

民眾黨立委黃國昌19日在立院外交及國防委員攸關國防特別條例的機密會議中，將機密資料帶出會議室，其中有42秒不在監視器拍攝範圍中；民進黨立法院黨團今（22日）赴地檢署告發黃涉嫌重大違反《國家機密保護法》與《刑法》相關規定。對此，黃國昌受訪笑回「民進黨這群人實在非常可笑，刻意炒作這個議題。等到檢察官做出不起訴處分以後，到時候民進黨這筆濫訴又會多添一筆被打臉紀錄，千萬不要到時又躲起來喔！」

綠委陳培瑜在臉書發文表示，根據昨日她向立法院調閱的監視器畫面顯示，黃國昌將涉及軍購與國防的重要機密資料攜離管制區長達1分15秒，其中更有42秒完全消失於監視器死角，而在這段期間，他的助理隨身攜帶手機。在這消失的42秒裡，國防機密是否早已被翻拍、外流？黃國昌至今尚未道歉，也未清楚地交代那「消失的42秒」裡都做了些什麼。因此，她今日代表民進黨立法院黨團到地檢署，正式告發黃國昌涉嫌重大違反《國家機密保護法》與《刑法》相關規定。

黃國昌接受媒體聯訪時大笑說，民進黨這群人實在非常可笑，昨天不是已經提告了，今天又再告一次？這幾天一直在看法條，結果還是搞不清楚到底該適用什麼法條嗎？針對這群法盲刻意炒作這個議題，奉勸他們在立法院好好做一個立委該做的事，不要一天到晚在秀下限。媒體問「綠委們還質疑你消失的時間足以拍下機密文件」，黃國昌則說「沒關係啊，我們就等著看，等到檢察官做出不起訴處分以後，到時候民進黨這筆濫訴又會多添一筆被打臉紀錄，千萬不要到時又躲起來喔！」

