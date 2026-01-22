帶走國防機密遭民進黨團告發 黃國昌嗆可笑：這群法盲別秀下限

黃國昌今日回應，「民進黨這群人實在非常可笑，刻意炒作這個議題。等到檢察官做出不起訴處分以後，到時候民進黨這筆濫訴又會多添一筆被打臉紀錄，千萬不要到時又躲起來喔！」（鏡報李智為）

民眾黨立委黃國昌涉嫌於機密會議中將機密文件帶出會議室，其中有42秒不在監視器拍攝範圍中，民進黨立法院黨團告發黃涉嫌重大違反《國家機密保護法》與《刑法》相關規定。對此，黃國昌今日回應，「民進黨這群人實在非常可笑，刻意炒作這個議題。等到檢察官做出不起訴處分以後，到時候民進黨這筆濫訴又會多添一筆被打臉紀錄，千萬不要到時又躲起來喔！」

黃國昌19日於立院外交及國防委員攸關國防特別條例的機密會議中，一度將1.25兆元軍購的機密資料攜出會議室，黃國昌聲稱走到樓梯口時發現不慎夾帶國防部提供的書面資料，就馬上走回會議室繳回，前後時間不到30秒；孰料，民進黨調閱監視器發現時間達75秒，其中42秒黃國昌更是完全消失於監視器死角，但該消息讓黃卻嗆民進黨炒作，凸顯他們一天到晚在搞「政治鬥爭」。

民進黨中正萬華市議員擬參選人20日在律師詹晉鑒陪同下，前往台北地檢署告發黃國昌違反《國家安全法》及《刑法》洩漏、交付國防秘密等罪。民進黨立法院黨團書記長陳培瑜今（22日）發文，「我代表民進黨立法院黨團到地檢署，正式告發黃國昌涉嫌重大違反《國家機密保護法》與《刑法》相關規定。」質疑消失的42秒，國防機密是否已被翻拍、外流？故敬告黃國昌，國安絕不容許以「不小心」為藉口越界踩線。

對此，黃國昌於立法院指出，民進黨這群人非常可笑，昨天不是告了，今天又告，「所以這幾天一直在看法條，搞不清楚到底要適用什麼法條嗎？」針對這群法盲要刻意炒作這議題，他奉勸在立法院裡好好做立委該做的事情，不要一天到晚秀下限。對於遭質疑42秒時間足以拍下機密文件，黃國昌則不以為然回應「沒關係啊，我們就等著看，等到檢察官做出不起訴處分以後，到時候民進黨這筆濫訴又會多添一筆被打臉紀錄，千萬不要到時又躲起來喔！」

