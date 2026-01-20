帶走國防機密30秒！律師告發違反國安法 黃國昌大笑回：要回去重讀法律

記者詹宜庭／台北報導

立法院外交及國防委員會昨針對1.25兆國防特別條例召開機密會議，民眾黨立委黃國昌一度將機密資料攜出場，民進黨市議員初選參選人張銘佑今（20日）在律師陪同下，到台北地檢署告發黃國昌涉嫌洩漏國防秘密罪。黃國昌上午出席前中廣董事長趙少康新書發表會，被媒體問及此事時大笑回，「哪個律師啊？可能要回去重讀法律了。」

立法院外交國防委員會19日邀請國防部長顧立雄報告「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例規劃執行案項」，全程採秘密會議。不過，黃國昌離席時卻帶走國防部1.25兆軍購資料，引發綠委質疑，而黃國昌則解釋是資料太多不小心帶走，發現後就馬上走回外交及國防委員會的會議室繳回。

廣告 廣告

民進黨籍台北市議員參選人張銘祐上午在律師陪同下赴台北地檢署告發黃國昌涉犯違反國家安全法、洩密等罪。黃國昌上午出席前中廣董事長趙少康新書發表會，被媒體問及此事時大笑回，「哪個律師啊？可能要回去重讀法律了。」

更多三立新聞網報導

柯文哲為何開砲藍營？他曝穩賺不賠的「無本生意」：2026選爛沒差

週五要推黃國昌條款！綠黨團：不得攜出機密文件都搞錯顯然不具立委能力

哇 …歷史鏡頭！傅崐萁、柯建銘手牽手不到10秒 鄭麗文一出手破功了

趙少康出新書藍綠白同框！柯建銘拋「大和解咖啡何時續杯」爆掌聲

