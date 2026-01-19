帶走國防部1.25兆軍購機密資料！黃國昌還原過程稱：做文章大可不必

記者詹宜庭／台北報導

國防部長顧立雄今（19日）到立法院外交國防委員會報告1.25兆國防軍購特別條例，全程採秘密會議，而在會議結束後，民進黨立委指控民眾黨立委黃國昌把國防機密會議帶走。對此，黃國昌下午出面還原事件全貌，並強調若有人要在這種事情上做文章，他只有4個字「大可不必」；若有人認為違反議事規定，那就按照議事規定加以處理。

黃國昌表示，他在美國時就已得知1月19日要安排這場會議。開會前原本還抱持一些期待，因為接下來要處理的特別條例，乃至於延伸至特別條例所編列的軍購預算，在不了解實際內容的情況下，國會根本無從審查。然而，對於今早召開的會議，他感到相當失望，準備了大量資料，結果上台才短短5分鐘，召委就站起來結束會議。在這樣的情況下，他仍在思考，應該要如何繼續往前走，才能負責任地扮演好監督的角色。

黃國昌指出，會議中提到的5個品項，因為美國國務院已經公開，他之後會花比較多時間，公開說明自己對這5個品項的評估與看法；其餘部分因為國防部列為機密，他也尊重相關決定，會等到資料不再屬於機密時再逐一檢視。

針對把機密資料帶出會議室一事，黃國昌解釋，因為今天準備了非常多資料，會後離開時，不小心連同國防部提供的資料以及自己準備的資料一併帶走，走到樓梯口才發現有國防部的東西，所以返回委員會，將東西歸還給他們，這就是事件的全貌，若有人要在這種事情上做文章，他只有4個字「大可不必」；若有人認為違反議事規定，那就按照議事規定加以處理。

黃國昌也透露，在會議召開之前，民眾黨團版本其實已經準備完成，本來預期在今天會議結束後，針對國防部與美方認為有需求的部分再進行調整，但既然今天委員會的情況如此，他接下來幾天會好好思考如何處理這些事。

