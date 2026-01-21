帶走機密文件挨轟！綠調監視器還原時間軸 黃國昌反嗆：是我自己繳回「要不要道歉？」

針對遭民進黨團質疑夾帶國防機密資料出委員會時間長達1分多鐘，民眾黨團總召黃國昌今天（21日）反嗆，民進黨現在還在炒作這個議題，搞政治鬥爭。（圖／李智為攝）

立法院外交國防委員會19日召開機密會議，民眾黨團總召黃國昌離開會議室時帶走機密資料，遭議事人員緊急追回，黃事後稱是不小心夾帶，且不到30秒發現後就繳回。民進黨團今天（21日）調閱監視器，還原時序長達1分多鐘。對此，黃國昌受訪時反嗆，民進黨現在還在炒作這個議題，搞政治鬥爭，「調完錄影帶後是不是要道歉，東西是不是我自己繳回去的？」

黃國昌19日列席立法院外交國防委員會秘密會議，卻一度夾帶攸關1.25兆軍購特別條例的機密資料離場，遭議事人員緊急追回，黃事後解釋因資料不小心夾著，而他發現後，馬上走回會議室繳回，前後時間不到30秒。

不過，民進黨立委陳培瑜及沈伯洋今天向立法院調閱相關監視器，還原時序後，發現黃國昌帶走機密資料全程1分15秒，且不在監視器拍攝範圍內的時間長達42秒，「時間足以把夾帶出去的國防機密資料翻拍完成」。

對此，黃國昌上午在記者會上受訪時說，民進黨到今天還在炒作這個議題，就知道民進黨一天到晚在搞政治鬥爭，沒在關心國家大事。

黃國昌反嗆，民進黨調完錄影帶以後，沈伯洋是不是要道歉，東西是不是他自己繳回去的？民進黨說他帶走東西，是議事人員追回，用這種寫法想混淆視聽，「No！我發現後自己就拿回去給他們了，要不要更正說法？」

黃國昌嗆，立法院議事規則民進黨之前已經提案過了，自己提案的內容自己都不熟，「丟人現眼！」請民進黨回去好好把自己提案的內容看清楚。



