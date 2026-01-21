帶走機密文件遭質疑監視器沒拍到42秒 黃國昌嗆綠政治鬥爭

民眾黨團總召黃國昌。 圖：周煊惠 / 攝

立法院外交及國防委員會9日進行國防機密專案報告時，民眾黨團總召黃國昌一度不小心將機密資料攜出會議室，引發爭議。民進黨立委沈伯洋、陳培瑜今（21日）向立院調閱監視器，直指有42秒期間沒監視器拍到，質疑已足以將手上資料拍完。黃國昌受訪回嗆，民進黨一天到晚搞政治鬥爭，並反批沈伯洋當時說他是被議事人員追回資料一事，看完監視器後，要不要道歉？東西是否他自己繳回去？

黃國昌上午出席「被裁掉的真相 新北市鶯歌區私立幼兒園霸凌案」記者會，會後接受媒體聯訪，被問到怎麼看陳培瑜、沈伯洋今調閱19日國防及外交委員會監視器畫面，質疑有42秒期間沒監視器拍到，仍有洩密可能？另怎麼看民進黨團認為現行立法院議事規則對於攜出秘密文件缺乏對應罰則，立法院應速修議事規則？

黃國昌直言，他老實說，民進黨到今天還在炒作這個議題，就知民進黨一天到晚在搞政治鬥爭，哪裡有在關心國家大事？哪裡有在關心人民真正需要的事情？

黃國昌指出，綠委要去調錄影帶，之後沈伯洋是不是要道歉？「東西是不是我自己繳回去的？」他批，沈伯洋指當初是「議事人員追回」等寫法想要混淆視聽，好像東西是他帶走的，由議事人員追回來，「NO！」而是他發現以後，自己拿回去的，沈伯洋要不要更正說法？

黃國昌說，再來，民進黨你們立法院議事規則之前已經提案過了，「自己提案的內容自己都不熟，丟人現眼！好好回去把自己提案內容看清楚」。

