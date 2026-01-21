帶走機密文件遭質疑 黃國昌轟：綠政治鬥爭

▲民眾黨立委黃國昌將外交及國防委員會機密資料不小心帶出，引發爭議。（圖／記者呂炯昌攝，2026.01.21）

[NOWnews今日新聞] 立法院外交及國防委員會週一（19日)進行1.25兆國防特別預算機密專案報告時，民眾黨團總召黃國昌一度不小心將機密資料攜出會議室，引發爭議。綠委沈伯洋、陳培瑜今（21）日向立院調閱監視器，直指有42秒期間沒監視器拍到，質疑時間已足以將手上資料拍完。對此，黃國昌回嗆，民進黨一天到晚搞政治鬥爭，並反問沈伯洋當時說他是被議事人員追回資料一事，看完監視器後，要不要道歉？東西是否他自己繳回去？

民眾黨立院黨團今日舉行「被裁掉的真相 新北市鶯歌區私立幼兒園霸凌案」記者會，黃國昌會後接受媒體聯訪，被問到怎麼看陳培瑜、沈伯洋今調閱19日外交及國防委員會監視器畫面，質疑有42秒期間沒監視器拍到，仍有洩密可能？民進黨團認為現行立法院議事規則對於攜出秘密文件缺乏對應罰則，立法院應速修議事規則？

黃國昌回應說，民進黨到今天還在炒作這個議題，就知道民進黨一天到晚在搞政治鬥爭，哪裡有在關心國家大事？哪裡有在關心人民真正需要的事情？

黃國昌指出，綠委要去調錄影帶，之後沈伯洋是不是要道歉？「東西是不是我自己繳回去的？」他批，沈伯洋指當初是「議事人員追回」等寫法想要混淆視聽，好像東西是他帶走的，由議事人員追回來，「NO！」而是他發現以後，自己拿回去給議事人員，沈伯洋要不要更正說法？

黃國昌說，民進黨你們立法院議事規則之前已經提案過了，「自己提案的內容自己都不熟，丟人現眼！回去好好把自己提案內容看清楚」。

