帶走機密資料風波 綠委調監視器質疑「不在鏡頭42秒」黃國昌回應了

民眾黨立委黃國昌19日在立法院外交及國防委員會的秘密會議中，被指帶離國防機密資料引發爭議。黃國昌事後表示是誤將資料夾帶帶出，發現後也走回繳交，稱「前後時間不到30秒」。不過，民進黨方面質疑其說法，並於今（21）日找立法院警衛隊調閱監視器畫面。民進黨團書記長陳培瑜表示，黃國昌將資料帶離會議室再返回，前後共經過1分15秒，其中有42秒處於監視器未能拍到的角度；黃國昌則批評民進黨事到如今「還在炒作這個議題、一天到晚搞政治鬥爭」。

陳培瑜表示，已調出樓梯兩側攝影機畫面，黃國昌自述體感上沒有超過30秒，稱「我們要幫助他恢復記憶」。她指出，監視器畫面顯示，黃國昌10時40分05秒走出委員會時右手拿著資料、10時40分21秒開始走下樓梯，直到10時41分03秒才走上樓梯，中間有「42秒」處於監視器未能拍到的角度。

陳培瑜進一步指出，當時黃國昌身後跟著兩名助理，兩人手上都拿著手機，強調這段「42秒」的時間「已經足以讓你把手上的資料拍完」，並以此提出質疑。她也表示，黃國昌10時41分03秒才走上樓梯後返回委員會，10時41分20秒有軍官走出來取回他手上的資料，主張黃國昌從離開委員會到回到委員會共「1分15秒」，其中「不在攝影機的時間是42秒」。

對此，黃國昌回應，民進黨「到今天還在炒作這個議題」，並批評對方一天到晚搞政治鬥爭。他說，既然要調監視器畫面，「調完錄影帶了以後，沈伯洋是不是要道歉」。黃國昌強調，資料是他發現後「自己繳回去」，否認所謂「追回」或「議事人員追回」的說法，並說「好像東西我帶走是議事人員追回來，NO，我發現以後，我自己就拿回去給他們了。」

台視新聞／綜合報導 責任編輯／周瑾逸

