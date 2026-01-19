帶走秘密資料惹議！黃國昌重申不小心30秒就返還 面對綠批評只回這四字

民眾黨立委黃國昌出面說明機密資料事件。翻攝畫面



立法院外交國防委員會今（1/19）舉行秘密會議，邀請國防部長顧立雄列席報告「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例規劃執行案項」並備詢。不過，民眾黨立委黃國昌遭民進黨立委林楚茵爆帶出機密資料，所幸第一時間追回。黃國昌先是透過臉書發文稱不小心帶走資料，30秒就發現，批遭刻意抹黑。下午也親自出面回應。

國防部長顧立雄會後受訪表示，國防部在溝通部分已盡最大努力，將能夠說明的事項盡量說明，但涉及機密的部分，希望立委都能確實保守機密。

不過，林楚茵透露，黃國昌從委員會帶走機密資料，所幸第一時間「被追回」；綠委沈伯洋也還原現場。

黃國昌先是透過臉書發文批，上午會議形同過水，並澄清離開會議室走到樓梯口時，才發現手上一堆資料不小心也夾著國防部提供的書面資料，就馬上走回外交及國防委員會的會議室繳回，前後時間不到30秒，「沒想到沈伯洋還在刻意抹黑，真的是省省吧」。

不過，將機密資料帶出委員會是事實，也遭到各界批評。黃國昌下午出面再度回應指出，他走到樓梯口時，自己發現打國防部的書面資料連同準備的資料一起帶走，隨即掉頭返還資料。

對於綠委批評，黃國昌說，在這種事情上面做文章「大可不必」。

黃國昌也再批，今天委員會開完感覺只是過水，沒有充足資訊，若未來仍是這樣的審查方式與密度，不知道要怎麼審查特別條例。黃國昌說，民眾黨版特別條例本已準備好了，盼在聽取報告後再進行調整，接下來會好好思考怎麼處理，扮演負責任的把關角色，「而不是閉著眼睛給預算，就叫支持國防」。

