帶走立院軍購"機密資料" 黃國昌:不小心 才不到30秒

立法院外委會今天就1.25兆國防特別條例安排專報，全程以機密方式進行，過程卻發生插曲，民進黨立委沈伯洋透露，民眾黨主席黃國昌離開會議室時，把機密資料帶走，還好迅速追回，黃國昌稱走道樓梯口發現手上資料，夾著國防部的書面資料，馬上繳回，前後不到30秒，批沈伯洋抹黑，雙方互槓。

立法院外交國防委員會，就1.25兆國防特別條例安排專報，以全程機密方式進行，所有人進去前，都得將通訊設備放在"養機場"上鎖。

國防部長顧立雄：「今天之所以要採取這個機密專報，其實是應該等到條例付委之後，委員會會來安排這樣的專報，那現在因為條例都還沒有付委，那我們還是特意請王定宇召委，在之前我們就跟他商妥，是不是為了跟朝野來進行一個溝通，所以我們來安排這個機密專報。」

國防部長顧立雄強調，希望與朝野溝通才請召委安排專報，但傳出藍白兩黨，有意自提國防特別條例版本，顧立雄有話要說。

國防部長顧立雄：「（條例）依照我們的敵情，然後根據我們作戰需求討論之後，我們所擬出來的整體性規劃，我們還是希望如果朝野政黨，有任何意見的話，都在我們這個條例裡面進行討論，如果要做修正，也在這個條例修正就可以了，應該沒有自提版本的必要性。」





國防特別條例秘密專報，過程出現插曲，民眾黨主席黃國昌離開會議室時，手上拿著一疊資料，民進黨立委沈伯洋在臉書踢爆，他離開時把機密資料帶走，幸好有迅速追回，黃國昌稱走道樓梯口發現手上資料，夾著國防部的書面資料，馬上走回會議室繳回，前後不到30秒，批沈伯洋抹黑，沈伯洋強調只是陳述事實…這樣也叫抹黑？還是說貴黨未來要提案，違規一分鐘以內不算違規？





立委（民）沈伯洋：「按照立法院所謂的，議事規則的第48條，機密會議的資料是不得攜出的，它是一個違規的行為，所以你是違規20秒，違規30秒違規一分鐘，違規一年全部都叫做違規。」

網友也猛批黃國昌，原來真的有帶走，好扯，偷資料被抓包還硬凹，虧你還自稱戰神，從頭到尾沒看到一句道歉。1.25兆國防特別條例至今無法付委，就連特別安排的機密專報，都出現資料被帶走的情況，成為媒體焦點。

