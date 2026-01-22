帶走軍購機密資料75秒被民進黨告！黃國昌開嗆：這群法盲不要秀下限

針對日前夾帶軍購機密資料走出委員會，遭民進黨團告發，民眾黨團總召黃國昌今天（22日）受訪時反嗆，這群法盲不要一天到晚秀下限。（資料照片／李智為攝）

立法院外交及國防委員會19日召開機密會議，民眾黨團總召黃國昌卻帶機密資料離場長達75秒。民進黨立委陳培瑜今天（22日）上午代表民進黨團赴台北地檢署，告發黃涉違反《國家機密保護法》與《刑法》。對此，黃國昌不以為然反嗆，這群法盲不要一天到晚秀下限，等檢察官作出不起訴處分後，「民進黨到時候千萬不要躲起來」。

黃國昌19日列席立法院外交及國防委員會召開的機密會議，討論攸關1.25兆元的國防特別條例，黃國昌卻一度帶著機密資料離場。黃事後稱，自己走到樓梯口發現後馬上走回會議室繳回，前後時間不到30秒。

不過，民進黨團昨調閱監視器發現黃國昌離場時間長達1分15秒，其中42秒，黃更消失於監視器死角，引發質疑聲浪，陳培瑜今天一早則代表民進黨團到地檢署，正式告發黃涉嫌違反《國家機密保護法》與《刑法》。

對此，黃國昌今天在立法院受訪表示，民進黨這群人非常可笑，昨天告了，今天又告，「是搞不清楚到底適用什麼法條嗎？」他奉勸民進黨立委們在立法院裡好好做立委該做的事情，「這群法盲不要一天到晚秀下限」。

針對遭民進黨質疑消失攝影機的時間夠偷拍好幾張照片，黃國昌回應，「沒關係啊，我們就等著看嘛！」等檢察官作出不起訴處分後，到時候民進黨對他濫行告訴再添了一筆，被狠狠打臉時，「到時候千萬不要躲起來喔」。



