帶走「1.25兆」機密資料惹議！ 黃國昌重申30秒就還回

國防部長顧立雄今（19）日到立法院國防委員會，以秘密會議形式，報告1.25兆元國防特別條例，卻意外發生插曲。原來是民眾黨立委黃國昌一度把機密資料帶出去，幸好馬上追回，黃國昌澄清，他第一時間發現誤帶機密文件後就返場繳回。至於機密會議後，國防部也發布1.25兆特別預算，預計購買的7大項目，其中有5種裝備已經知會美國國會。

離開會議室時手上拿著一疊資料，民眾黨立委黃國昌參與國防委員會，針對1.25兆特別預算召開的秘密會議，卻不小心將機密文件帶出會議室，立委(眾)黃國昌說：「我走到樓梯口的時候，發現，怎麼這疊資料裡面，有國防部的東西，就返回外交國防委員會。」 黃國昌澄清發現誤拿後，就立刻還回去整個過程不到30秒。

立委(民)林楚茵說：「他已經不是立法院的菜鳥，如果不小心，就是不專業。」不過時間倒回會議正式開始前...，立委(眾)黃國昌說：「這個是什麼，自己放裡面，自己拿鑰匙嗎。」所有立委依序排隊入場，要參與秘密會議前，都得將通訊設備鎖進「養機場」，根據法規機密會議有嚴格規定。

首先得將所有人員進行清場，由立院警衛進行掃描，確保沒有任何竊聽器或發報器，出席立委及官員，必須交出所有可發報的通訊器材，並且全身掃描，簽署保密協議後由議事人員將報告，按照編號進行發送且於離開會議室時繳回。

而會中，國防部也公布，1.25兆特別預算採購細項，標槍反裝甲飛彈精準命中前方目標，作為有效防禦河口的重要軍備，這回特別條例也加購70套1050枚，除原先已公布的5大項目3500億元外，新項目包括濱海監偵型濱海攻擊型各類無人機，並在產線未建立前籌購急缺彈藥項目，及台美共同研發和採購合作之裝備系統。

立委(眾)黃國昌說：「我感覺只是過水，民眾黨黨團的版本已經準備好了。」立委(民)王定宇說：「加總起來，不是原來某些人說的3000億(元)或多少。」立委(民)王定宇說：「其實就是1兆2500億(元)。」朝野沒有取得共識，國防預算距離下步審查，仍有一段路要走。

