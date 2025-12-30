帶酒上船有關係就沒關係？徐巧芯爆承德艦三長涉霸凌：軍官只被記內務不整

中共今（30）日上午8時起在台灣周邊進行「正義使命-2025」軍演，國防部今說明，自昨天上午6時起至今天上午6時止，偵獲14艘共艦、8艘公務船及130架次共機，其中90架次越中線侵擾北部、中部、西南及東部空域，國軍嚴密監控應處。對此，國民黨立委徐巧芯今在臉書揭露，海軍「承德艦」正副艦長及輔導長被集體指控涉嫌職場霸凌；她質疑，在共軍軍演時，若連軍隊管理都做不好，要如何擁有可對抗的戰力？近年霸凌案件頻傳，一切都有跡可循，「此次必須為1208艦的基層士兵請命！」

廣告 廣告

徐巧芯表示，海軍124艦隊巡防艦「承德艦」近期有士兵集體陳情，更透過臉書粉專「靠北海軍」貼出多張陳情書，指控上校艦長林美菁、中校副艦長石明軒、中校輔導長林國誠3人職場霸凌，且以雙重標準對待下屬。艦上官兵指出，石明軒對下屬爆粗口，但回報後卻得不到合理回覆，艦長、輔導長更合理化辱罵行為，稱其為「緊急情況下的口頭禪」；石明軒則拒絕道歉，導致當事人身心受創。

艦上官兵更爆料，有官兵先後被查獲「攜帶酒精性飲品」上船，但同過不同罰，經艦上上述三長介入處置，處分完全不同。徐巧芯進一步說，據投訴人表示，黃姓輪機官8月帶酒上船被查獲，三長介入後，將原始違規事實修改為「屢次於派工期間於寢室睡覺且內務不整」，僅記申誡乙次，明顯避重就輕，掩蓋其違規事實；9月也有上兵攜帶酒精飲料被查獲，卻立即以《陸海空軍懲罰法》及相關規範記申誡兩次，軍官、士兵的懲處形成強烈落差，很明顯懲處不公，包庇軍官違規。

投訴人指出，艦長隨後在「榮團會」中除指艦上官兵應循正常管道申訴，不該將問題直接PO上網，讓外界看笑話，對輕罰黃姓軍官一事避重就輕，未解釋真實原因，多次為其開脫。徐巧芯質疑，承德艦上3位長官對涉職場霸凌又懲處不公，面對投訴則想息事寧人，若基層士兵正常管道投訴有效，何須貼上網求助？她強調，兩岸關係緊張之際，國軍若連基層的基本權益都無法維護，下屬對長官充滿不信任，要如何發揮戰力，保衛台灣？「真正的提升國防實力，就是重視軍人、愛護基層，否則說再多冠冕堂皇的話都沒有用。」

風傳媒提醒：飲酒過量，有害健康，酒後請勿開車

更多風傳媒報導

