帶鍋子去日本飯店煮和牛！台女炫耀文「被翻成日文」瘋傳 台日網友齊罵：沒公德心

日本是台灣人最愛的旅遊國家之一，當地壽喜燒、拉麵與和牛更是必吃清單。不過，近日一名台灣女網友到日本旅遊時，在飯店房內用鍋子煮和牛，還得意分享在社群上，舉動立刻引發台、日網友強烈不滿，相關貼文甚至被翻成日文瘋傳。

近日一名台灣女網友到日本旅遊時，在飯店房內用鍋子煮和牛，還得意分享在社群上，舉動立刻引發台、日網友強烈不滿，相關貼文甚至被翻成日文瘋傳（圖／翻攝IG）

這名擁有破萬粉絲的女網友前往北海道旅遊，並在Threads曬出自己在飯店房間用小鍋煮和牛的照片；她在IG限時也寫下：「來日本好險有提議帶鍋子，泡完溫泉來上一鍋。」然而行為立即遭質疑，有網友留言直批：「在飯店房間煮東西真的很沒公德心。」

貼文曝光後掀起討論，不少人指出房內烹煮可能帶來火災風險，味道更會久久不散，增加清潔人員負擔；也有人提醒，日本多數飯店明文禁止在房內煮食，若想開伙，日本有許多附廚房的住宿可選擇。

儘管原PO事後刪文，但爭議並未平息。仍有網友將內容翻譯成日文並轉發到X批評：「有點不清楚都出國了還帶鍋子自己煮，到底是有錢還是窮？」、「就是想省錢啊 最好被列為飯店黑名單」、「光想到會把房間弄得都是味道就為即將要面對這一切的清潔人員感到不捨」。

