帶長輩出遊怕翻臉？過來人曝必安排1地點

生活中心／杜子心報導

和長輩出遊時，有許多小細節需要注意，包括選擇適合的交通工具、安排行程時避免過於緊湊，以及留意長輩有沒有東西忘記拿等。近日就有一名網友在網路上發文，分享自己計畫帶父母到台南玩兩天一夜，但她還沒出發就先開始緊張，擔心長輩臨時改行程、不照原本規劃走，讓她無法掌控狀況，因此上網詢問大家「帶長輩出去玩到底要注意什麼？」。貼文一出，引來不少有經驗的網友留言分享。









帶爸媽出遊壓力爆表？網友曝長輩旅行最關鍵其實不是景點

原PO詢問網友「帶長輩出去玩要注意什麼」。（圖／翻攝自PTT）

廣告 廣告

原PO在網路論壇《PTT》表示，自己已經很久沒有和爸媽一起旅行，這次特地安排台南市區小旅行，交通方式以高鐵搭配計程車為主，希望減少走路距離，活動也都集中在市區，不會讓爸媽太累。不過她也坦言，最擔心的是長輩臨時有自己的想法，或做出一些讓人無法掌控的行為，因此想先聽聽大家的經驗，避免旅程變成壓力。對此，不少網友認為在國內旅遊其實還算輕鬆，「國內就讓他們自己逛」、「去國華街吃東西最安全」、「老一輩很愛逛街、吃小吃」，也有人建議直接報名社區或長青旅遊團，行程、餐食、交通一次處理好，反而更省心。

帶爸媽出遊壓力爆表？網友曝長輩旅行最關鍵其實不是景點

有過來人表示帶長輩出去玩，一定要多安排廁所時間。（示意圖／翻攝自pexels）

另外，也有過來人點出實際帶長輩出門最重要的細節，幾乎都圍繞在「廁所」和「行程節奏」兩件事，有網友表示，行程一定要排得鬆，每到一個景點都要先確認廁所位置，「大概半小時就會想上一次」、「吃飯時間要準時，不能拖」、「一定要能坐下來休息」，也有人建議包車或減少景點數量，寧願少跑幾個地方，也不要讓長輩覺得趕行程。

原文出處：怕孝親之旅變大災難？過來人曝規劃「長輩行程」關鍵：這地點沒排必翻臉

更多民視新聞報導

暖暖包握手上竟是浪費？醫學博士曝貼1位置暖全身

過了45歲超難瘦？吃「這7食物」睡覺也能燃脂

為何飛機座椅都是藍色？專家曝背後「心理學」

