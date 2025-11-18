帶隊老師泡茶、工作全丟族語老師？ 黃偉哲：不做事已屬曠職

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市原住民議員施余興望今(18)日在南市議會總質詢時替原住民族語老師發聲，指出不少族語老師反映，學校帶隊參加校外競賽或教學活動時，往往是族語老師從頭忙到尾，其他帶隊老師卻閒坐在校長室泡茶，工作量嚴重不均，引發不平之鳴。

對此，台南市長黃偉哲表示，在教育界曾聽聞「老鳥欺負菜鳥、正式欺負代理、代理欺負代課、代課欺負族語老師」等不公平現象。他強調，帶隊老師若不做事、只在校長室泡茶，已經屬於曠職。每位帶隊老師都有自己的職責，不能把工作全部丟給族語老師，卻還享有薪資與公假。「族語老師都是具備族語教師證、經正式聘任，應受到同樣的尊重與待遇。」他呼籲校長與主事者調整心態，確保團隊公平合作。

南市教育局長鄭新輝則回應，族語老師的聘任待遇均依全國規定辦理，與其他縣市並無差異。不過，他也坦言，若校外活動中真的引發不平之鳴，學校就必須重視並改進。參加活動本就需要不同教師分擔行政與指導工作，教育局將進一步了解情況，並提醒各校避免類似情形發生。

