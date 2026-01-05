帶領台股衝破3萬大關 外資喊台積電目標股價漲到2330元！

台積電（2330）5日一夫當關，激勵台股大步跨越3萬點大關，外資扮演重要推手。高盛證券將預測合理股價喊上2,330元、調研機構ALETHEIA喊出2,400元，締造市場過往不敢想像的新天價。

台積電。（圖／報系資料照）

高盛證券認為，AI為驅動台積電多年成長的核心引擎，隨詞元（token）量呈指數型成長，使矽晶圓持續供不應求，產能吃緊態勢預期將延續至2027年。在此背景下，高盛預期，台積電營收與資本支出將同步加速，2026～2028年資本支出合計將超過1,500億美元；同時，在生產力改善與海外建廠稀釋效應轉趨溫和的支撐下，可望支撐台積電毛利率結構性向上。

AI GPU／ASIC將於2026年由5奈米製程升級至3奈米製程，高盛認為，5與3奈米製程2026～2027年產能將持續滿載。鑒於亮眼的產能利用率，高盛將台積電2026、2027年美元計價營收年增率從各22％，上調至年增30％與28％。

外資分析台積電股價上看2330元。（圖／美聯社）

高盛基於正向看待AI需求，把2026年資本支出從440億美元小幅調高到460億美元，並預期隨新增無塵室陸續到位，2027年資本支出將顯著攀升至540億美元（原估計500億美元）。整體而言，2026年起，接下來三年累計資本支出將超過1,500億美元。（工商時報／簡威瑟）

